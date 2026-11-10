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Dirigiu até os 97, morou em três continentes e se manteve independente depois dos 100 anos: veja as aventuras da mulher mais velha do mundo

Britânica Ethel Caterham nasceu em 1909, trabalhou como babá na Índia e fundou uma creche em Hong Kong; ela ocupa o primeiro lugar no ranking mundial de pessoas vivas mais velhas

Perla Ribeiro

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 13:15

Aprendeu a dirigir aos 67 e viveu em três continentes: conheça a história da mulher de 117 anos considerada a mais velha do mundo Crédito: Reprodução/ LongeviQuest

Aos 117 anos, Ethel Caterham carrega histórias que parecem atravessar vários séculos. Ela já viveu em três continentes, trabalhou como babá na Índia, fundou uma creche em Hong Kong e aprendeu a dirigir quando já tinha 67 anos. Hoje, é reconhecida pela LongeviQuest como a pessoa mais velha do mundo — um título que chama a atenção, mas que representa apenas uma parte de uma trajetória marcada por viagens, mudanças e descobertas.

Quando perguntada sobre o que considera importante para viver tanto, a britânica não aponta uma fórmula complicada. Sua resposta é direta: “Diga sim a todas as oportunidades, porque você nunca sabe aonde elas podem levar. Tenha uma atitude mental positiva e consuma tudo com moderação”.

Conheça a mulher mais velha do mundo: Ethel Caterham 1 de 14

Nascida em 21 de agosto de 1909, em Shipton Bellinger, no condado de Hampshire, na Inglaterra, Ethel cresceu em uma família de oito filhos. A infância foi simples: a casa não tinha eletricidade nem água encanada, e a família cultivava os próprios vegetais e criava galinhas para obter ovos. Ela era uma das mais novas entre os irmãos e viveu ainda menina a perda do irmão Norman, morto aos 19 anos durante a Primeira Guerra Mundial.

Embarcou sozinha para a Índia

Aos 18 anos, em 1927, Ethel decidiu deixar a Inglaterra para trabalhar como babá de uma família britânica na Índia. A viagem de navio durou três semanas e foi motivada pelo interesse por aventuras e por conhecer o mundo. Anos depois, ela recordaria aquele período como um dos mais felizes de sua vida.

Na Índia, teve contato com costumes diferentes e também com tradições britânicas mantidas pela família para a qual trabalhava. Entre as lembranças estavam as celebrações de Natal, o tiffin e o hábito de tomar chá. Ela permaneceu no país até 1931, quando voltou à Inglaterra.

Foi nesse retorno que conheceu Norman Caterham, major do Exército britânico, em um pequeno jantar organizado por uma amiga da escola. Os dois se casaram na Catedral de Salisbury e tiveram duas filhas. A carreira militar de Norman levou a família a morar em Gibraltar, onde nasceu a segunda filha, Ann. Em 1957, uma nova transferência levou o casal a Hong Kong.

Creche em Hong Kong

A mudança para a Ásia abriu outro capítulo na vida de Ethel. Em Hong Kong, ela fundou uma creche para crianças britânicas e locais. No espaço, ensinava inglês, jogos e trabalhos manuais. Mais tarde, descreveu também essa experiência como um período muito feliz.

Depois que Norman se aposentou, em 1960, os dois voltaram ao Reino Unido e se estabeleceram em Surrey. A aposentadoria não significou uma vida parada: o casal continuou viajando e conheceu destinos como Canadá, África do Sul, Estados Unidos e Sri Lanka.

Aos 67 anos, Ethel ficou viúva após a morte repentina do marido, em agosto de 1976. Foi nessa fase que protagonizou uma das histórias mais curiosas de sua vida: herdou o carro de Norman, um Triumph Dolomite, e decidiu aprender a dirigir. Continuou ao volante até os 97 anos.

Independente depois dos 100

Mesmo depois de completar um século de vida, Ethel manteve a rotina ativa. Gostava de cuidar do jardim, passear com os cachorros e encontrar amigos. Também se dedicou ao bridge, jogo de cartas que praticou até os 100 anos. Por volta dos 107 anos, mudou-se para um anexo da casa da filha Ann. Ela já havia perdido a outra filha, Ethel, em 2005. Ann morreu em fevereiro de 2020, e, após essa perda, a britânica passou a morar em uma casa de repouso.

A pandemia de Covid-19 também entrou em sua história. Aos 110 anos, Ethel contraiu a doença, mas se recuperou sem apresentar sintomas graves. A partir dos 111 anos, suas festas de aniversário passaram a receber atenção da imprensa britânica e internacional. As comemorações incluíram bolos, balões, apresentações e até um chá da tarde em um hotel local.

Na instituição onde vive, a equipe reformou uma parte do jardim em homenagem aos seus 115 anos e deu ao espaço o nome de “Jardim da Ethel”. A área em frente ao quarto, onde ela gosta de sentar ao sol, também foi batizada em sua homenagem.

A trajetória de Ethel também é marcada por recordes. Em abril de 2025, aos 115 anos e 229 dias, ela ultrapassou a idade de Charlotte Hughes e se tornou a pessoa britânica mais velha de todos os tempos. Pouco depois, com a morte da então pessoa mais velha do mundo, assumiu a primeira posição no ranking global.

Em agosto de 2026, comemorou seu 117º aniversário. A LongeviQuest, organização que verifica e acompanha casos de longevidade extrema, a reconhece como a pessoa viva mais velha do mundo. Sua idade também foi validada pela entidade em janeiro de 2023, após análise documental.