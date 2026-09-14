FAMÍLIA

Doador de esperma que afirma ter 199 filhos é alvo de ação de fundação na Holanda

Organização que defende direitos de filhos de doadores quer impedir que Simon volte a doar e cobra indenização; autoridades holandesas já sabiam do caso desde 2017

Mariana Rios

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 11:17

Doador de esperma com 199 filhos pode ser processado por fundação na Holanda Crédito: Reprodução/Nos.nl

A Fundação Donorkind, organização holandesa que atua na defesa dos direitos de pessoas concebidas por doação de esperma e oferece apoio a famílias, quer responsabilizar judicialmente um doador de esperma, que afirma ter gerado pelo menos 199 crianças. A entidade representa mais de 30 pais e pretende impedir que ele volte a atuar como doador, além de cobrar uma indenização pelos impactos causados às famílias.

A iniciativa ocorre depois que o homem, um holandês de 43 anos, revelou, em uma mensagem enviada a um grupo com mais de 35 pais, que é pai biológico de pelo menos 199 crianças — número muito superior aos 121 descendentes que já eram conhecidos. Segundo a declaração divulgada pelo próprio doador e obtida pelo Nieuwsuur, programa jornalístico da emissora pública holandesa NOS, 172 crianças nasceram na Holanda, 11 na Bélgica, 15 na Alemanha e uma em outro país europeu. O homem afirma que não doa mais esperma.

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A Donorkind considera que a promessa de que ele parou de doar não é suficiente. A entidade quer que o homem, chamado pelo codinome de Simon, assuma formalmente um compromisso de não voltar a oferecer esperma e que esteja sujeito a uma multa caso descumpra o acordo. A fundação também pretende que ele indenize os pais pelos custos e consequências decorrentes da quantidade de crianças geradas.

Ties van der Meer, presidente da Donorkind, disse que a entidade pretende primeiro negociar diretamente com Simon. Se não houver acordo, o caso poderá ser levado à Justiça. Para ele, pais e entidade estão tentando estabelecer limites que não foram impostos anteriormente pelas autoridades e clínicas.

Autoridades já sabiam

A pressão judicial ocorre em meio a questionamentos sobre a atuação das autoridades holandesas. Segundo investigação do Nieuwsuur, a Inspetoria de Saúde e Assistência à Juventude (IGJ) e a associação profissional de ginecologistas NVOG já sabiam, desde 2017, que Simon era um doador em massa. O Ministério da Saúde, Bem-Estar e Esporte também tinha conhecimento do caso, mas ele continuou doando por anos.

O caso ganhou força depois que o próprio Simon admitiu o número de filhos. Em 2021, ele chegou a ser recusado pelo Centro Médico Universitário de Groningen (UMCG), que identificou que o homem já atuava em mais centros e com mais mulheres do que o permitido. Ainda assim, segundo o hospital, ele continuou realizando doações posteriormente.

Limite de 12 famílias

Desde 2025, a legislação holandesa estabelece que um doador pode contribuir para gestações de no máximo 12 mães por meio de clínicas do país. A regra foi criada para permitir o controle nacional sobre a quantidade de famílias que utilizam o mesmo doador.

A preocupação da Donorkind é que a formação de grandes grupos de meio-irmãos pode trazer consequências para os filhos de doadores, inclusive dificuldades relacionadas à identidade, ao contato com parentes biológicos e ao risco de relacionamentos entre pessoas com laços genéticos desconhecidos. A entidade também aponta possíveis consequências médicas decorrentes da existência de muitos descendentes de um mesmo doador.

A fundação já participou de um processo semelhante. Em 2023, a Justiça dos Países Baixos proibiu outro doador em massa de continuar fornecendo esperma. O homem havia gerado centenas de crianças e atuado por meio de clínicas em diferentes países e pela internet.