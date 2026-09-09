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Dona da Doritos e Pepsi fecha três fábricas e demite centenas de funcionários durante reestruturação

Multinacional reorganiza operações e reduz linhas de produtos de menor desempenho

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 09:01

Doritos
Doritos Crédito: Shutterstock

Uma das maiores empresas de alimentos e bebidas do mundo, a PepsiCo está promovendo uma reestruturação em suas operações industriais. A companhia fechou três fábricas e eliminou centenas de postos de trabalho, além de reduzir linhas e produtos considerados de menor desempenho.

As mudanças atingem principalmente o segmento de alimentos e snacks da multinacional, responsável por marcas conhecidas mundialmente, como Doritos, Ruffles, Lay's, Cheetos, Tostitos, Quaker e PopCorners, além de bebidas como Pepsi e Gatorade.

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Os principais fechamentos ocorreram nos Estados Unidos. Uma das unidades encerradas ficava em Liberty, no estado de Nova York. A fábrica era responsável principalmente pela produção do snack PopCorners e empregava 287 trabalhadores. A decisão de fechar a unidade ocorreu após uma avaliação da companhia sobre a sustentabilidade da operação industrial no local.

O encerramento da fábrica, no entanto, não representa necessariamente o fim da marca PopCorners. 

Duas das unidades fechadas concentravam, juntas, mais de 700 empregos. Além do fechamento das três fábricas, outras linhas industriais também deixaram de operar como parte da estratégia de redução de custos.

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