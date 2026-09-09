MUDANÇAS

Dona da Doritos e Pepsi fecha três fábricas e demite centenas de funcionários durante reestruturação

Multinacional reorganiza operações e reduz linhas de produtos de menor desempenho

Esther Morais

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 09:01

Doritos Crédito: Shutterstock

Uma das maiores empresas de alimentos e bebidas do mundo, a PepsiCo está promovendo uma reestruturação em suas operações industriais. A companhia fechou três fábricas e eliminou centenas de postos de trabalho, além de reduzir linhas e produtos considerados de menor desempenho.

As mudanças atingem principalmente o segmento de alimentos e snacks da multinacional, responsável por marcas conhecidas mundialmente, como Doritos, Ruffles, Lay's, Cheetos, Tostitos, Quaker e PopCorners, além de bebidas como Pepsi e Gatorade.

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Os principais fechamentos ocorreram nos Estados Unidos. Uma das unidades encerradas ficava em Liberty, no estado de Nova York. A fábrica era responsável principalmente pela produção do snack PopCorners e empregava 287 trabalhadores. A decisão de fechar a unidade ocorreu após uma avaliação da companhia sobre a sustentabilidade da operação industrial no local.

O encerramento da fábrica, no entanto, não representa necessariamente o fim da marca PopCorners.