'Durmo com clientes para salvar casamentos', diz terapeuta milionária

A terapeuta de casais Olivia Bentley, de 46 anos, trata seus clientes de uma forma não ortodoxa: fazendo sexo. "Durmo com eles e salvo casamentos", diz a estadunidense, deixando claro que as transas tem o consentimento das esposas.



Aliás, as próprias esposas chegam a pedir para que Olívia demonstre com os maridos como elas devem se comportar na cama. Outras, mais liberais, permitem que os companheiros façam a 'terapia' regularmente.



"Sou muito carinhosa física e emocionalmente com a esposa sempre. Se ela está se sentindo muito bem, então o humor está elevado e nos divertimos muito, e o marido fica muito grato pela experiência", afirma ela.