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Eclipse solar mais longo do século vai transformar dia em noite por mais de 6 minutos: veja data, hora, duração e onde será visto

Fenômeno poderá ser observado em países da Europa, África e Oriente Médio

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 13:24

Eclipse
Eclipse Crédito: Imagem gerada por IA

O dia vai virar noite por mais de seis minutos em uma faixa que atravessa três continentes. Em 2 de agosto de 2027, o eclipse solar total mais longo do século poderá ser acompanhado em partes da Europa, da África e do Oriente Médio.

O fenômeno atingirá sua maior duração nas proximidades de Luxor, no Egito, onde a Lua deverá encobrir completamente o Sol por 6 minutos e 22 segundos. Será o eclipse solar total mais prolongado em uma região terrestre de fácil acesso do século. Em 2009, um eclipse alcançou 6 minutos e 39 segundos, mas o ponto de maior duração ficou sobre o Oceano Pacífico. 

A faixa de totalidade começará no Oceano Atlântico e passará pelo sul da Espanha, Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Egito, Arábia Saudita, Iêmen e Somália. Cidades como Cádiz, Tânger, Luxor e Jeddah estarão no trajeto em que o disco solar ficará inteiramente escondido.

Sol ficará escondido por 6 minutos no maior eclipse solar do século; saiba quando será

Eclipse solar por Shutterstock
Eclipse solar por Shutterstock
Eclipse por Shutterstock
Eclipse por Shutterstock
Eclipse por Shutterstock
Eclipse por Shutterstock
Eclipse por Shutterstock
Eclipse por Shutterstock
Eclipse por Shutterstock
Eclipse por Alexsandro Mota
Eclipse solar por Divulgação Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
Eclipse total da lua por Marcello Casal jr/Agência Brasil
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Eclipse solar por Shutterstock

Fora desse corredor, o eclipse será parcial. Grande parte da Europa e da África, além do Oriente Médio, do sul da Ásia e de pequenas áreas do extremo leste da América do Norte, verá apenas uma parte do Sol ser coberta. O fenômeno não será visível do Brasil.

Considerando o horário de Brasília, o eclipse parcial começará globalmente por volta das 4h30. A primeira fase de totalidade terá início às 5h23, e o ponto máximo ocorrerá às 7h06. A totalidade terminará em seu último ponto às 8h49, enquanto o eclipse parcial chegará ao fim às 9h43. Esses horários correspondem às diferentes etapas do deslocamento da sombra pelo planeta, e não à duração do fenômeno em um único local. 

Por que o eclipse será tão longo?

A duração excepcional está relacionada à posição da Lua, que estará próxima do perigeu, ponto de sua órbita em que fica mais perto da Terra. Vista daqui, ela parecerá maior e produzirá uma sombra capaz de encobrir completamente o Sol por um período mais longo.

Embora o Sol tenha cerca de 400 vezes o diâmetro da Lua, também está aproximadamente 400 vezes mais distante da Terra. Essa combinação faz com que os dois astros pareçam ter dimensões semelhantes no céu, permitindo que a Lua cubra o disco solar durante um alinhamento.

Na fase de totalidade, a iluminação natural cai rapidamente e o ambiente assume aparência semelhante à de um crepúsculo. Estrelas e planetas mais brilhantes podem aparecer, enquanto a coroa solar, camada externa da atmosfera do Sol normalmente ofuscada, torna-se visível.

Como observar com segurança

Olhar diretamente para o Sol sem proteção adequada pode provocar lesões graves e permanentes na visão. Durante as fases parciais, é necessário usar óculos próprios para eclipses que atendam ao padrão internacional ISO 12312-2. Óculos escuros comuns não oferecem proteção suficiente.

Câmeras, binóculos e telescópios também precisam de filtros solares instalados na parte frontal. Os óculos podem ser retirados apenas durante a totalidade, quando o Sol estiver completamente encoberto, e somente por quem estiver dentro da faixa de eclipse total. Assim que qualquer parte do disco solar reaparecer, a proteção deve ser recolocada.

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