FENÔMENO

Eclipse solar mais longo do século vai transformar dia em noite por mais de 6 minutos: veja data, hora, duração e onde será visto

Fenômeno poderá ser observado em países da Europa, África e Oriente Médio

Carol Neves

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 13:24

Eclipse Crédito: Imagem gerada por IA

O dia vai virar noite por mais de seis minutos em uma faixa que atravessa três continentes. Em 2 de agosto de 2027, o eclipse solar total mais longo do século poderá ser acompanhado em partes da Europa, da África e do Oriente Médio.

O fenômeno atingirá sua maior duração nas proximidades de Luxor, no Egito, onde a Lua deverá encobrir completamente o Sol por 6 minutos e 22 segundos. Será o eclipse solar total mais prolongado em uma região terrestre de fácil acesso do século. Em 2009, um eclipse alcançou 6 minutos e 39 segundos, mas o ponto de maior duração ficou sobre o Oceano Pacífico.

A faixa de totalidade começará no Oceano Atlântico e passará pelo sul da Espanha, Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Egito, Arábia Saudita, Iêmen e Somália. Cidades como Cádiz, Tânger, Luxor e Jeddah estarão no trajeto em que o disco solar ficará inteiramente escondido.

Sol ficará escondido por 6 minutos no maior eclipse solar do século; saiba quando será 1 de 12

Fora desse corredor, o eclipse será parcial. Grande parte da Europa e da África, além do Oriente Médio, do sul da Ásia e de pequenas áreas do extremo leste da América do Norte, verá apenas uma parte do Sol ser coberta. O fenômeno não será visível do Brasil.

Considerando o horário de Brasília, o eclipse parcial começará globalmente por volta das 4h30. A primeira fase de totalidade terá início às 5h23, e o ponto máximo ocorrerá às 7h06. A totalidade terminará em seu último ponto às 8h49, enquanto o eclipse parcial chegará ao fim às 9h43. Esses horários correspondem às diferentes etapas do deslocamento da sombra pelo planeta, e não à duração do fenômeno em um único local.

Por que o eclipse será tão longo?

A duração excepcional está relacionada à posição da Lua, que estará próxima do perigeu, ponto de sua órbita em que fica mais perto da Terra. Vista daqui, ela parecerá maior e produzirá uma sombra capaz de encobrir completamente o Sol por um período mais longo.

Embora o Sol tenha cerca de 400 vezes o diâmetro da Lua, também está aproximadamente 400 vezes mais distante da Terra. Essa combinação faz com que os dois astros pareçam ter dimensões semelhantes no céu, permitindo que a Lua cubra o disco solar durante um alinhamento.

Na fase de totalidade, a iluminação natural cai rapidamente e o ambiente assume aparência semelhante à de um crepúsculo. Estrelas e planetas mais brilhantes podem aparecer, enquanto a coroa solar, camada externa da atmosfera do Sol normalmente ofuscada, torna-se visível.

Como observar com segurança

Olhar diretamente para o Sol sem proteção adequada pode provocar lesões graves e permanentes na visão. Durante as fases parciais, é necessário usar óculos próprios para eclipses que atendam ao padrão internacional ISO 12312-2. Óculos escuros comuns não oferecem proteção suficiente.