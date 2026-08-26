MUDANÇAS CLIMÁTICAS

El Niño pode levar 2027 ao recorde de ano mais quente da história; entenda o que está por vir

Fenômeno começa sobre uma base de temperaturas já excepcionalmente altas, e projeções apontam para aquecimento próximo de 1,7°C acima do período pré-industrial

Perla Ribeiro

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 16:15

El Niño pode levar 2027 ao recorde de ano mais quente da história; entenda o que está por vir Crédito: Imagem gerada pela IA

O planeta pode estar prestes a subir mais um degrau na escala do aquecimento. O El Niño de 2026 se desenvolve sobre uma linha de base de temperaturas excepcionalmente altas, depois de 2023, 2024 e 2025 terem formado a sequência dos três anos mais quentes já registrados. Agora, projeções indicam que o fenômeno pode contribuir para fazer de 2027 o ano mais quente da história.

O cenário é explicado de forma didática pelo site britânico especializado em clima Carbon Brief: enquanto o aquecimento global eleva continuamente a temperatura de fundo do planeta, grandes episódios de El Niño podem provocar saltos temporários para níveis ainda mais elevados. O Carbon Brief também aponta que o El Niño em desenvolvimento em 2026 aumenta a possibilidade de novos recordes de temperatura.

O último grande El Niño começou em 2023 e ajudou a impulsionar a temperatura média global, culminando no recorde de 2024, que foi o primeiro ano completo a registrar uma temperatura cerca de 1,5°C acima do período pré-industrial. Quando o fenômeno perdeu força, a temperatura global recuou parcialmente, mas não voltou aos níveis anteriores. Mesmo sob a influência de uma La Niña fraca, 2025 ficou praticamente empatado com 2023 como o segundo ano mais quente já registrado.

Por que o efeito do El Niño demora a aparecer?

Existe uma defasagem entre a intensidade do El Niño e seu impacto na temperatura média do planeta. Segundo análise da Berkeley Earth citada pelo Carbon Brief, uma variação de 1°C na temperatura da região Niño 3.4, área do Pacífico usada como referência para acompanhar a intensidade do fenômeno, está associada a uma mudança de aproximadamente 0,1°C na temperatura média global.

Esse efeito costuma aparecer com um atraso de três a seis meses. A relação ajuda a explicar o que aconteceu em episódios anteriores. Os grandes El Niños iniciados em 1997, 2015 e 2023 foram seguidos, respectivamente, pelos recordes globais de temperatura registrados em 1998, 2016 e 2024. Agora, o fenômeno pode repetir esse padrão, mas partindo de uma temperatura global já mais elevada.

2027 pode superar o recorde de 2024

O Met Office, serviço meteorológico do Reino Unido, considera muito provável que 2027 supere 2024 e se torne o ano mais quente já registrado. Ainda não é possível determinar com precisão qual será a magnitude desse aumento. As primeiras projeções, porém, apontam para temperaturas globais próximas de 1,7°C acima do período pré-industrial.

Esse valor aparece em diferentes análises, embora os estudos utilizem metodologias e períodos de referência distintos e tenham diferentes níveis de incerteza. Pesquisadores da Universidade de Graz, na Áustria, projetam uma temperatura média anual de 1,71°C acima do período pré-industrial em 2027.

O climatologista James Hansen, ex-diretor do instituto de estudos climáticos da NASA e um dos pioneiros das pesquisas sobre aquecimento global, também estimou, junto com colegas, um aquecimento próximo de 1,7°C, embora tenha utilizado metodologia e período de referência diferentes. Já Zeke Hausfather, da Berkeley Earth, afirmou à revista Nature que um 2027 chegando a 1,7°C não está fora do campo das possibilidades.

O que muda quando a temperatura sobe tanto?

A combinação entre o aquecimento global de longo prazo e a influência de um El Niño forte preocupa porque o fenômeno pode elevar ainda mais uma temperatura média que já está em níveis historicamente altos. O El Niño altera a distribuição de calor entre o oceano e a atmosfera e pode provocar impactos em diferentes partes do planeta. Entre os efeitos associados estão mudanças nos padrões de chuva, períodos de seca, ondas de calor e outros eventos extremos.

Em 2026, cientistas já alertaram que o desenvolvimento de um El Niño forte pode ampliar riscos relacionados a calor extremo, incêndios florestais e enchentes. A principal diferença em relação a episódios anteriores, portanto, é o ponto de partida. O fenômeno não ocorre sobre o mesmo clima de décadas atrás, mas sobre um planeta que já foi aquecido pelas mudanças climáticas.