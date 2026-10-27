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Eleição em Israel já registra recorde e tem maior índice de participação desde 1973

Mais 3,29 milhões de israelenses, o equivalente a 44,9% dos eleitores aptos, votaram durante a manhã

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 13:19

Discurso de Netanyahu na Assembleia-Geral da ONU acontece em meio a um cenário diplomático adverso para Tel Aviv
Discurso de Netanyahu na Assembleia-Geral da ONU acontece em meio a um cenário diplomático adverso para Tel Aviv Crédito: Niyi Fote/Estadão Conteúdo

A participação nas eleições israelenses desta terça-feira (27) vistas como um referendo sobre o primeiro-ministro Binyamin Netanyahu, atingiu o nível mais alto já registrado até a metade do dia, informou a Comissão Central de Eleições.

Mais 3,29 milhões de israelenses, o equivalente a 44,9% dos eleitores aptos, votaram durante a manhã. Segundo Dean Livne, chefe da Comissão, é o maior índice registrado desde que o órgão começou a compilar tais estatísticas, em 1973.

Mais de 7 milhões de israelenses vão às urnas para eleger o novo primeiro-ministro do país. A eleição é a primeira desde os atentados terroristas de 7 de outubro de 2023, um dos piores da história de Israel.

Confira imagens dos ataques de Israel na Faixa de Gaza

19 pessoas perderam a vida devido à fome em um único dia na Faixa de Gaza por Divulgação/ Irna
Ataque em Gaza em abril de 2025 por Shutterstock
Faixa de Gaza por Shutterstock
Palestinos voltam para o norte de Gaza por Reprodução
Faixa de Gaza por Shutterstock
Fumaça subindo atrás de prédios destruídos em Gaza por Shutterstock
Faixa de Gaza por Shutterstock
Criança vítima de ataque de Israel em Gaza por Shutterstock
Faixa de Gaza por Shutterstock
Bombardeios têm causado destruição em Gaza por Shutterstock
Conflito na Faixa de Gaza por Shutterstock
Palestinos sem comida e água  por Reprodução
Moradores do norte da Faixa de Gaza fogem em massa após ultimato de Israel por Reprodução
Crianças palestinas brincam em carro abandonado em Beit Hanun no norte da Faixa de Gaza por MOHAMMED ABED/AFP
Casa destruída após ataque aéreo israelense na cidade de Khan Yunis, na Faixa de Gaza por SAID KHATIB/AFP
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19 pessoas perderam a vida devido à fome em um único dia na Faixa de Gaza por Divulgação/ Irna

Nas urnas, outras questões internas da sociedade israelense também estarão em pauta. A principal delas envolve o serviço militar de comunidades de judeus ortodoxos. O tema polariza a sociedade israelense há anos, mas ganhou mais peso em virtude dos conflitos recentes nos quais o país se envolveu, que exigiu grande mobilização militar.

Desde que o Hamas invadiu Israel, Netanyahu reagiu com uma ampla operação militar na Faixa de Gaza, que deixou 74 mil mortos e deslocou cerca de 90% da população, segundo a ONU.

O conflito se espalhou para o Líbano, o Iêmen e posteriormente, o Irã. A resposta israelense recebeu críticas de parte da comunidade internacional, sobretudo na Europa Ocidental, em meio a denúncias de genocídio e limpeza étnica da população de Gaza - que Israel nega e diz serem politicamente motivadas.

O cenário levou à ascensão de uma figura relativamente nova dentro da política: o ex-general Gadi Eisenkot. Respeitado no establishment do país, ele comandou o Exército entre 2015 e 2019, sob o próprio Netanyahu.

Judeu sefaradita com raízes no Marrocos, como a maioria da população israelense, Eisenkot ganhou força política após o ataque do Hamas, quando fundou, em 2025, o partido Yashar. Segundo a média das últimas pesquisas de opinião publicada pelo diário Haaretz, o Yashar é o favorito para ganhar a eleição, com 23 cadeiras, contra 21 do Likud de Netanyahu.

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