PRIMEIRO-MINISTRO

Eleição em Israel já registra recorde e tem maior índice de participação desde 1973

Mais 3,29 milhões de israelenses, o equivalente a 44,9% dos eleitores aptos, votaram durante a manhã

Estadão

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 13:19

Discurso de Netanyahu na Assembleia-Geral da ONU acontece em meio a um cenário diplomático adverso para Tel Aviv Crédito: Niyi Fote/Estadão Conteúdo

A participação nas eleições israelenses desta terça-feira (27) vistas como um referendo sobre o primeiro-ministro Binyamin Netanyahu, atingiu o nível mais alto já registrado até a metade do dia, informou a Comissão Central de Eleições.

Mais 3,29 milhões de israelenses, o equivalente a 44,9% dos eleitores aptos, votaram durante a manhã. Segundo Dean Livne, chefe da Comissão, é o maior índice registrado desde que o órgão começou a compilar tais estatísticas, em 1973.

Mais de 7 milhões de israelenses vão às urnas para eleger o novo primeiro-ministro do país. A eleição é a primeira desde os atentados terroristas de 7 de outubro de 2023, um dos piores da história de Israel.

Confira imagens dos ataques de Israel na Faixa de Gaza 1 de 15

Nas urnas, outras questões internas da sociedade israelense também estarão em pauta. A principal delas envolve o serviço militar de comunidades de judeus ortodoxos. O tema polariza a sociedade israelense há anos, mas ganhou mais peso em virtude dos conflitos recentes nos quais o país se envolveu, que exigiu grande mobilização militar.

Desde que o Hamas invadiu Israel, Netanyahu reagiu com uma ampla operação militar na Faixa de Gaza, que deixou 74 mil mortos e deslocou cerca de 90% da população, segundo a ONU.

O conflito se espalhou para o Líbano, o Iêmen e posteriormente, o Irã. A resposta israelense recebeu críticas de parte da comunidade internacional, sobretudo na Europa Ocidental, em meio a denúncias de genocídio e limpeza étnica da população de Gaza - que Israel nega e diz serem politicamente motivadas.

O cenário levou à ascensão de uma figura relativamente nova dentro da política: o ex-general Gadi Eisenkot. Respeitado no establishment do país, ele comandou o Exército entre 2015 e 2019, sob o próprio Netanyahu.