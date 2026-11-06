SABOTAGEM

Em 4 dias, Europa tem mais de 10 voos desviados por ameaças de bomba com alerta antiterrorismo

Autoridades europeias têm responsabilizado Rússia e Irã por esse tipo de operação, acusações negadas pelos dois países.

Estadão

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 00:21

Autoridades europeias não atribuíram responsabilidade pelas ameaças de bomba em voos Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

Os episódios de ameaças de bombas que causaram desvios e alterações na operação de ao menos seis voos comerciais em diferentes países da Europa nesta quinta-feira (5) ocorrem três dias depois de uma série de alertas semelhantes provocar transtornos em aeroportos europeus. Na terça-feira (3), pelo menos sete voos comerciais e um navio de cruzeiro receberam ameaças de bomba. Na segunda-feira (2), um voo da companhia Wizz Air, que partiu de Londres com destino a Sófia, foi desviado para o aeroporto de Budapeste após um alerta de bomba.

Nesta quinta, aeronaves que viajavam pela França, Bélgica, Bulgária e Itália foram alvo de alertas, que levaram à mobilização de forças de segurança e a pousos em aeroportos alternativos.

Na França, um Airbus A320 da companhia irlandesa Aer Lingus, que fazia a rota entre Dublin, na Irlanda, e Roma, na Itália, foi desviado para a base militar de Évreux, a cerca de 170 quilômetros a oeste de Paris. O gabinete do primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, confirmou o desvio, mas não informou se a ameaça era considerada verdadeira.

Na Bélgica, a imprensa local informou que um avião comercial obrigado a pousar no aeroporto de Zaventem, em Bruxelas, pertencia à companhia aérea polonesa LOT.

Na Itália, um avião da Finnair que havia partido de Helsinque foi escoltado pela Força Aérea italiana até Roma, onde realizou o pouso previsto, segundo uma fonte ouvida pela agência Reuters.

A Bulgária também registrou ocorrências envolvendo três aeronaves. Segundo autoridades do país, dois aviões provenientes de Copenhague e Madri pousaram em Sófia, enquanto um terceiro, que vinha de Londres, aterrissou em Plovdiv. As informações foram divulgadas pelo ministro do Interior e pela imprensa local

Outros alertas de ameaças na semana

Já na terça-feira, segundo a agência Reuters, as ameaças obrigaram algumas aeronaves a alterar suas rotas e levaram ao fechamento temporário de um aeroporto na Polônia.

Ainda conforme a agência, as autoridades desviaram um voo da companhia aérea LOT, que havia partido de Londres, para o aeroporto de Modlin. A aeronave deveria pousar no aeroporto de Chopin, na capital polonesa.

A Reuters afirmou que outro voo com destino a Varsóvia, operado pela SAS e que havia partido de Copenhague, pousou normalmente no aeroporto de Chopin.

Na ocasião, segundo o The Guardian, em Sofia, capital da Bulgária, duas aeronaves provenientes de Bergarmo, na Itália, e, Dublin, na Irlanda, pousaram após ameaças de bomba.

O The Guardian ainda divulgou que outros dois voos também tiveram alerta:

Voo da Ryanair de Lisboa, em Portugal para Roma, na Itália;

Voo da Ryanair de Dublin, na Irlanda, para Roma, Itália.

Foram confirmados que os dois alarmes também eram falsos.

Ainda de acordo com a Reuters, na segunda-feira, um voo da companhia Wizz Air, que partiu de Londres com destino a Sófia, foi desviado para o aeroporto de Budapeste após um alerta de bomba.

A informação foi divulgada pelo ministro da Defesa da Hungria, Romulusz Ruszin-Szendi, em uma publicação no Facebook.

Europa amplia alerta antiterrorismo

Autoridades europeias não atribuíram responsabilidade pelas ameaças. Os episódios, porém, acontecem em um momento de preocupação com o que governos do continente classificam como ataques híbridos e ações de sabotagem. Autoridades europeias têm responsabilizado Rússia e Irã por esse tipo de operação, acusações negadas pelos dois países.