EM BAR NA INGLATERRA

Empresária fere homem no rosto com caco de vidro após ele errar a idade dela

Uma empresária de 39 anos feriu o rosto de um homem com caco de vidro de uma garrafa de vinho depois que ele errou a idade dela em um pub de Manchester na Inglaterra. As informações foram divulgadas pelo jornal Extra.

Joanne Dodd ficou furiosa quando Carl Cooper sugeriu que ela poderia ter 43 anos, durante uma conversa. Quando Carl voltava do banheiro, aonde havia ido constrangido com o erro, a mulher investiu na direção dele e o golpeou duas vezes no rosto.

Carl ficou com um corte de 10cm que por pouco não atingiu um dos olhos e precisou de pontos, além de uma lesão no polegar.

O episódio ocorreu em 9 de setembro do ano passado. Na semana passada, durante o julgamento, a Corte da Coroa de Manchester ouviu que Joanne sofria de "baixa autoestima" e bebia muito no momento do ataque. Ela se declarou culpada de infligir lesões corporais graves e podia pegar até três anos de prisão, de acordo com o "Metro".