USHUAIA

Empresário brasileiro morre após sofrer acidente enquanto esquiava na Argentina

Ele caiu e atingiu uma rocha com a região do peito

Estadão

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 17:39

Tiago Guimarães Pellegrini, de 44 anos, morreu após sofrer um acidente enquanto praticava esqui em Ushuaia, na Argentina Crédito: Foto: Reprodução/Redes sociais

O empresário paulista Tiago Guimarães Pellegrini, de 44 anos, morreu após sofrer um acidente enquanto praticava esqui em Ushuaia, na Argentina. O acidente ocorreu em 7 de agosto. O Ministério das Relações Exteriores informou que, por meio do Consulado-Geral do Brasil em Buenos Aires, acompanhou o caso e manteve contato com a família do brasileiro, à qual prestou assistência consular.

Segundo familiares, as condições climáticas mudaram repentinamente enquanto Pellegrini esquiava. Ele caiu e atingiu uma rocha com a região do peito. O empresário foi socorrido e levado a um hospital. A família afirma que a unidade de saúde não tinha estrutura adequada para a gravidade do caso. Pellegrini não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. As informações foram enviadas pela família ao portal G1.

Nas redes sociais, a empresa Perfecta Agrodrones lamentou a morte de Pellegrini e destacou a participação do empresário na construção do negócio. "Tiago foi muito mais do que um sócio. Foi parte essencial da construção da Perfecta, dos desafios enfrentados, das conquistas celebradas e de tantos momentos que ficarão para sempre na nossa memória", diz a publicação.

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A empresa afirmou ainda que o trabalho e a trajetória do empresário deixaram um legado. "Sua presença, seu trabalho e tudo o que construiu ao nosso lado deixaram marcas que o tempo não será capaz de apagar", escreveu. "Tiago, sua história permanece conosco. Seu legado continuará vivendo em tudo o que ajudou a construir."

A jornalista Monica Salgado também prestou uma homenagem a Pellegrini nas redes sociais. Ela contou que os dois eram primos, mas haviam sido criados como irmãos, e relembrou momentos que compartilharam desde a infância.

"Meu irmão. Nascemos primos, fomos criados como irmãos", escreveu. Monica lembrou que Pellegrini foi seu padrinho de casamento e que ela também era madrinha dele. "Falávamos de política, de vinhos, da vida. Você sabia falar sobre qualquer coisa. Era difícil acompanhar seu QI. Adorava seu humor ácido", afirmou.