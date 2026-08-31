Enchente repentina no Grand Canyon deixa pelo menos um morto e 15 desaparecidos

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Estadão
Publicado em 31 de agosto de 2026 às 13:35
O Serviço Nacional de Parques dos Estados Unidos (NPS, na sigla em inglês) informou no domingo (30), que uma enchente repentina no Grand Canyon, um dos destinos turísticos mais visitados do país, deixou pelo menos um morto e 15 desaparecidos
A enchente atingiu, no sábado (29), as áreas de Bright Angel Canyon e Phantom Ranch, o que levou à retirada de dezenas de pessoas.
O Grand Canyon, no Arizona, é uma das paisagens naturais mais impressionantes dos Estados Unidos
Cerca de 1 a 2,5 cm de chuva caiu em aproximadamente 20 minutos sobre uma encosta rochosa onde há uma grande diferença de altitude, disse Darren McCollum, meteorologista do Serviço Nacional de Meteorologia em Flagstaff. O forte volume de chuva foi precedido por dois sistemas menores, que encharcaram a área horas antes.
"Então, quando a tempestade principal chegou, a chuva torrencial caiu sobre tudo o que já estava encharcado, e isso causou todos os problemas que estamos vendo", disse McCollum.
Segundo o NPS, na tarde de domingo, o corpo de um homem de 46 anos foi encontrado perto de Crystal Rapids, às margens do rio Colorado, no norte do Arizona.
Vídeos gravados por turistas mostraram uma violenta enxurrada de água lamacenta avançando por trilhas e sob pontes para pedestres, enquanto troncos e outros detritos eram arrastados por rios que transbordaram em meio a um forte estrondo.
O NPS afirmou que trabalha em conjunto com as autoridades do Arizona para retirar as pessoas afetadas e localizar os desaparecidos.
Até a manhã de domingo, 62 pessoas foram retiradas da região. Novas operações estavam previstas.
A enchente danificou a Transcanyon Waterline, infraestrutura essencial para o abastecimento de água do Parque Nacional do Grand Canyon, O NPS anunciou restrições ao consumo de água na área mais visitada do parque e proibiu fogueiras com lenha ou carvão.
Em seu site, o parque afirma que a tubulação, com 20 quilômetros de extensão, transporta água da nascente Roaring Springs, na margem norte do cânion, até a margem sul. A estrutura é fundamental para o fornecimento de água potável e para as operações de combate a incêndios.
Ainda segundo o NPS, a enchente também provocou "danos significativos à infraestrutura", destruindo pontes para pedestres e impedindo que os turistas atravessassem o riacho Bright Angel.
As acomodações dentro da área afetada permanecerão fechadas a partir desta segunda-feira, 31. "As medidas são cruciais para garantir a segurança e a sustentabilidade dos recursos hídricos", afirmou o NPS.
A enchente, que começou por volta das 14h30 de sábado, foi causada por chuvas no planalto de Kaibab, segundo o órgão. As autoridades advertiram que novas tempestades elétricas e chuvas intensas podem ocorrer, com risco adicional de enchentes repentinas, fluxos de detritos, deslizamentos de rochas e mudanças nas condições das trilhas e dos cursos d'água.
O Parque Nacional do Grand Canyon informou que as inundações são frequentes no norte do Arizona devido aos terrenos áridos e com pouca vegetação da região, que têm capacidade limitada de absorver a água da chuva. A recomendação é redobrar a atenção entre julho e meados de setembro.