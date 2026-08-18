CRIME

Enfermeira fez revelação chocante um mês antes de matar os 3 filhos

Durante julgamento, foi revelado que mãe relatou pensamentos de ferir as crianças semanas antes das mortes

Carol Neves

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 09:58

O marido encontrou os três filhos mortos ao voltar para casa Crédito: Reprodução

A mãe de Lindsay Clancy, ex-enfermeira acusada de matar os filhos Cora, de 5 anos, Dawson, de 3, e Callan, de apenas 8 meses, em 2023, afirmou nesta segunda-feira (17), durante o julgamento nos Estados Unidos, que a filha havia revelado cerca de um mês antes do crime que tinha pensamentos de machucar as crianças.

Lindsay matou os filhos em 24 de janeiro de 2023, em Plymouth, Massachusetts, e tentou se matar depois. A promotoria sustenta que ela planejou os assassinatos e fez o marido, Patrick Clancy, sair de casa para buscar comida e ir a uma farmácia.

A defesa admite as mortes, mas afirma que Lindsay não deve ser responsabilizada criminalmente porque sofria de psicose pós-parto. O advogado Kevin Reddington também sustenta que ela tinha transtorno bipolar e que medicamentos prescritos após o nascimento do terceiro filho teriam agravado seu quadro.

Mãe vai a julgamento por matar os 3 filhos 1 de 13

Segundo Paula Musgrove, a saúde mental da filha começou a piorar em outubro de 2022. Em uma mensagem enviada à mãe, Lindsay escreveu: "Eu estou muito doente. Alguma coisa está errada".

Ela também relatou insônia intensa, medo de ficar sozinha e disse que o remédio para ansiedade poderia estar piorando sua situação.

Em dezembro, segundo a mãe, Lindsay contou a ela e ao marido que estava tendo pensamentos de machucar os filhos. "Ela nos disse que estava tendo pensamentos de machucar as crianças", afirmou Paula.

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Testemunhas disseram que Lindsay buscou tratamento psiquiátrico e chegou a ser internada voluntariamente. A defesa questiona a condução do atendimento e afirma que houve excesso de medicamentos e falta de comunicação entre os médicos.

Profissionais que atenderam Lindsay disseram não ter identificado sinais de psicose ou mania, embora ela falasse repetidamente sobre pensamentos suicidas.

No início do julgamento, Patrick contou que encontrou os três filhos mortos ao voltar para casa. Em uma ligação ao 911, reproduzida aos jurados, ele grita: "Ela matou as crianças!"

Cerca de uma semana depois, Patrick recebeu uma ligação de Lindsay. Segundo ele, ela afirmou ter ouvido a voz de um homem dizendo que, se não fizesse aquilo naquele momento, perderia a chance.