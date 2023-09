'Engolidora' de espadas profissional quebra dois recordes mundiais e impressiona público

Uma "engolidora" de espadas profissional impressionou o público do programa Lo Show dei Record, gravado na Itália em parceria com Guinness World Records, o Livro dos Recordes, ao quebrar dois recordes mundiais.



A americana Heather Holliday bateu as marcas de espada com tubo de néon mais longo engolido, com 54,4 cm, e maior curva em uma espada engolida enquanto sentada, com um ângulo de 90 graus.



"Engolir a espada curvada é diferente e único para mim porque sou a única pessoa que faz isso deitada", disse Heather em um vídeo gravado pelo Guinness. Geralmente, o truque é feito em pé, inclinando-se para o lado, mas ela preferiu inovar e realizá-lo deitada.