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Enquanto baianos comem caruru, suíços querem mudar alimentação do país

Consulta no dia 27 propõe mudanças na produção e no consumo, com menos carne e mais produção nacional

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 06:33

Caruru: muito além do prato, uma tradição que atravessa gerações
Caruru: muito além do prato, uma tradição que atravessa gerações Crédito: Angeluci Figueiredo/Arquivo CORREIO

Enquanto muita gente na Bahia estará com a boca cheia de caruru para celebrar São Cosme e Damião, os suíços estarão diante das urnas para decidir o que pode chegar aos seus pratos no futuro. No dia 27 de setembro, a população da Suíça votará uma iniciativa que propõe mudanças na forma como o país produz e consome alimentos — incluindo mais produção nacional, menos desperdício e uma redução significativa no consumo de carne.

A chamada 'Iniciativa pela Segurança Alimentar – por meio do aumento da produção doméstica sustentável, mais alimentos de origem vegetal e água potável limpa' pretende elevar para 70% a parcela dos alimentos consumidos no país que também é produzida em território suíço. Para alcançar esse objetivo, a proposta prevê mais áreas agrícolas destinadas ao cultivo de alimentos para as pessoas e menos produção voltada à alimentação de animais. 

A medida quer tornar a Suíça menos dependente de outros países para se alimentar. 

Caruru: muito além do prato, uma tradição que atravessa gerações

Caruru de São Cosme e Damião: tradição que mistura sabores, ancestralidade e fé ocupa um lugar especial na cultura baiana por Paula Froes/Arquivo CORREIO
Tem quiabo, dendê e muita história. O caruru é um dos pratos mais tradicionais das celebrações de Cosme e Damião na Bahia por Arisson Marinho/Arquivo CORREIO
Na Bahia, setembro tem gosto de caruru. A tradição está ligada às celebrações dos Ibejis, orixás crianças do Candomblé por Angeluci Figueiredo/Arquivo CORREIO
Sete crianças, sete porções e muita tradição: daí vem uma das formas de celebração conhecida como 'Caruru de Sete Meninos' por Paula Froes/Arquivo CORREIO
E o caruru vem acompanhado de um verdadeiro banquete. Nas celebrações aos Ibejis, a mesa pode reunir vatapá, arroz, feijão, inhame, milho branco, acarajé, abará, xinxim de galinha, banana frita e farofa de dendê por Angeluci Figueiredo/Arquivo CORREIO
Caruru não é só comida. A tradição reúne elementos de ancestralidade africana e do sincretismo religioso que marca a história da Bahia por Angeluci Figueiredo/Arquivo CORREIO
A receita também conta uma história. O caruru tem origem africana e passou por diferentes processos de sincretismo ao longo do tempo por Angeluci Figueiredo/Arquivo CORREIO
Indígenas que viviam no Brasil já cozinhavam uma receita similar ao caruru africano, chamado 'caruru de folhas', que pode ser feito com taioba ou bredo-de-santo-antônio por Angeluci Figueiredo/Arquivo CORREIO
Tem caruru tradicional e até versão vegana. As mudanças na receita fazem parte da evolução do prato, mas a tradição religiosa ligada ao Candomblé permanece por Angeluci Figueiredo/Arquivo CORREIO
As celebrações a Cosme e Damião começaram durante o período colonial e o sincretismo fez com que os santos católicos fossem venerados também entre o povo de santo, em referência aos orixás Ibejis, também conhecidos como erês ou orixás crianças por Arisson Marinho/Arquivo CORREIO
Apesar do mesmo nome, o caruru aos Ibejis, no Candomblé, é diferente da comida baiana. A tradição reúne pratos de diferentes orixás e, por serem erês (crianças), também inclui pipoca, rapadura e balas, de preferência de mel por Arisson Marinho/Arquivo CORREIO
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Caruru de São Cosme e Damião: tradição que mistura sabores, ancestralidade e fé ocupa um lugar especial na cultura baiana por Paula Froes/Arquivo CORREIO

O debate parte de uma questão central: o que os suíços comem hoje e o que precisaria mudar para aumentar a autossuficiência alimentar. Atualmente 42% dos alimentos consumidos na Suíça são produzidos no próprio país quando a conta inclui também a produção de ração animal. O governo suíço pretende elevar esse índice para 47% até 2033. Os dados foram reunidos pelo portal suíço watson a partir de estudo da Agroscope, centro federal suíço de pesquisa em agricultura, alimentação e meio ambiente. 

A mudança proposta passa principalmente pelo uso da terra. Cerca de 60% da área agrícola suíça é utilizada atualmente para a produção de ração. Ao mesmo tempo, pouco mais de um quarto das áreas agrícolas é formado por terras cultiváveis abertas. Pastagens e campos naturais representam 58% da área, muitas vezes em regiões montanhosas ou com solos que dificultam sua transformação em áreas de cultivo.

A proposta também mexe diretamente com o prato dos suíços. Um estudo da Agroscope indica que, em um cenário baseado nas recomendações alimentares adotadas pelo governo em 2024, seria possível chegar perto da meta de 70% de autossuficiência Ou seja, que pelo menos 70% dos alimentos consumidos na Suíça sejam produzidos no próprio país.

Hoje, a agricultura suíça atende a pouco menos da metade das necessidades alimentares nacionais; o restante é importado.

O desperdício é outro ponto considerado importante. Em média, cada pessoa na Suíça joga fora 80 quilos de comida por ano. Reduzir essa perda aumentaria a quantidade de alimentos efetivamente disponível sem necessariamente ampliar a produção agrícola.

A discussão também envolve a quantidade de alimentos que hoje é destinada aos animais. Segundo os dados apresentados pela watson, 17% da ração utilizada na Suíça é importada. No total, são destinados à alimentação animal 35 trilhões de quilocalorias, enquanto a produção de alimentos resultante dessa cadeia representa cerca de 3 trilhões de quilocalorias.

Assim, a proposta em votação combina mudanças na agricultura com uma transformação dos hábitos alimentares: mais cultivo de alimentos diretamente para as pessoas, menor consumo de carne e redução do desperdício. O objetivo é fazer com que uma parcela maior do que chega ao prato dos suíços seja produzida dentro do próprio país.

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Tags:

Tradição Suíça Caruru Vatapá Comida Típica Comida Baiana

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