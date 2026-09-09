MUNDO

Entregador se joga na frente de carro e salva criança de 3 anos de atropelamento

Momento foi registrado por câmeras de segurança em Puebla, no México

Elaine Sanoli

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 20:30

Entregador se joga na frente de carro e salva criança de 3 anos de atropelamento Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Um homem se lançou no meio de uma avenida para salvar uma criança de apenas 3 anos. O caso foi registrado por câmeras de segurança na cidade de Puebla, no México, no último domingo (6).



Nas imagens, Luís Henrique Cruz, entregador do supermercado onde ocorreu a situação, corre para o meio da rua após a criança sair da área do estacionamento. Uma mulher também tenta correr atrás da menina, mas acaba escorregando na calçada.

Entregador se joga na frente de carro e salva criança de 3 anos de atropelamento 1 de 8

Neste momento, um carro aparece vindo na direção da criança. O entregador consegue alcançar a menina e se joga no chão para protegê-la, arremessando os dois para a outra faixa da avenida.