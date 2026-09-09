Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Entregador se joga na frente de carro e salva criança de 3 anos de atropelamento

Momento foi registrado por câmeras de segurança em Puebla, no México

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 20:30

Entregador se joga na frente de carro e salva criança de 3 anos de atropelamento
Entregador se joga na frente de carro e salva criança de 3 anos de atropelamento Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Um homem se lançou no meio de uma avenida para salvar uma criança de apenas 3 anos. O caso foi registrado por câmeras de segurança na cidade de Puebla, no México, no último domingo (6).

Nas imagens, Luís Henrique Cruz, entregador do supermercado onde ocorreu a situação, corre para o meio da rua após a criança sair da área do estacionamento. Uma mulher também tenta correr atrás da menina, mas acaba escorregando na calçada.

Entregador se joga na frente de carro e salva criança de 3 anos de atropelamento

Entregador se joga na frente de carro e salva criança de 3 anos de atropelamento por Reprodução/ Redes sociais
Entregador se joga na frente de carro e salva criança de 3 anos de atropelamento por Reprodução/ Redes sociais
Entregador se joga na frente de carro e salva criança de 3 anos de atropelamento por Reprodução/ Redes sociais
Entregador se joga na frente de carro e salva criança de 3 anos de atropelamento por Reprodução/ Redes sociais
Entregador se joga na frente de carro e salva criança de 3 anos de atropelamento por Reprodução/ Redes sociais
Entregador se joga na frente de carro e salva criança de 3 anos de atropelamento por Reprodução/ Redes sociais
Entregador se joga na frente de carro e salva criança de 3 anos de atropelamento por Reprodução/ Redes sociais
Entregador se joga na frente de carro e salva criança de 3 anos de atropelamento por Reprodução/ Redes sociais
1 de 8
Entregador se joga na frente de carro e salva criança de 3 anos de atropelamento por Reprodução/ Redes sociais

Neste momento, um carro aparece vindo na direção da criança. O entregador consegue alcançar a menina e se joga no chão para protegê-la, arremessando os dois para a outra faixa da avenida.

Após salvar a menina, o supermercado ofereceu um cheque no valor de R$ 6 mil ao trabalhador como recompensa, segundo informações do g1 Mundo.

Mais recentes

Imagem - Robôs marcham nas ruas e cobram regras para inteligência artificial

Robôs marcham nas ruas e cobram regras para inteligência artificial
Imagem - Grupo hindu visita Torre Eiffel, pede que mulheres fiquem longe e no dia seguinte funcionários fazem greve

Grupo hindu visita Torre Eiffel, pede que mulheres fiquem longe e no dia seguinte funcionários fazem greve
Imagem - Sérvia dissolve Parlamento e convoca novas eleições parlamentares

Sérvia dissolve Parlamento e convoca novas eleições parlamentares