CRIME NOS EUA

Entregadora desaparecida é encontrada esquartejada na mala de carro e suspeito de 18 anos é preso

Família rastreou o celular de Shanteria Mosley e encontrou parte do corpo perto de um condomínio

Carol Neves

Publicado em 27 de setembro de 2026 às 11:27

Shanteria foi achada morta e suspeito foi preso Crédito: Reprodução

A procura de uma família por Shanteria Mosley terminou com a descoberta de partes do corpo da entregadora em um condomínio na Geórgia, nos Estados Unidos. Os parentes encontraram o torso da jovem de 26 anos após rastrear seu celular. Dois dias depois, na sexta (25), a polícia localizou outros restos mortais no porta-malas de um carro e prendeu um suspeito de 18 anos.

Shanteria havia saído de casa, em Atlanta, na manhã de quarta-feira e não voltou. Embora trabalhasse como entregadora da DoorDash, ela não estava conectada ao aplicativo nem recebia pedidos naquele dia, segundo a polícia.

O sinal do celular levou a família ao condomínio Park Valley Apartments, em Smyrna. Os parentes procuraram a jovem nas áreas de mata e gramado próximas até encontrar o carro dela. A tia de Shanteria, Michelle Weaver, contou à emissora 11Alive que o grupo chamou a polícia, mas continuou as buscas após a saída dos agentes.

Entregadora é achada morta com corpo esquartejado 1 de 7

Ao retornar ao carro, a família viu um homem observando pela janela de um apartamento. Os parentes bateram à porta dele e perguntaram se havia visto alguém sair do veículo. Ele respondeu que não. Mais tarde, Weaver disse ter visto o mesmo homem carregar uma sacola com um recipiente dentro, largá-la e fugir. Foi nesse recipiente que a família encontrou o torso da jovem.

O homem foi identificado como Kingston Bradley. Na busca ao apartamento dele, os investigadores encontraram manchas de sangue e uma serra ensanguentada. Também localizaram materiais de limpeza e relataram cheiro de água sanitária no imóvel.

Na sexta-feira, policiais revistaram um veículo e encontraram sacos de lixo no porta-malas. Um deles tinha o contorno do que parecia ser uma parte do corpo. Os sacos foram abertos com a presença de profissionais do instituto médico-legal, que confirmaram a existência de restos mortais. A polícia acredita que pertençam a Shanteria. 6abc.com

Bradley foi acusado de homicídio e ocultação de morte e permanece preso sem direito a fiança. Os investigadores ainda apuram se ele e Shanteria se conheciam.

A tenente Meredith Holt, da polícia de Smyrna, classificou o caso como “um crime particularmente horrível”. Segundo ela, a família enfrenta o luto enquanto espera respostas sobre o que aconteceu.

De acordo com a 11Alive, Bradley já respondia a um processo relacionado a uma suposta briga com o pai, ocorrida em dezembro de 2024. Ele se declarou inocente naquele caso. Após a prisão do filho, o pai, Ken Williams, prestou condolências à família de Shanteria, afirmou que Bradley enfrenta problemas de saúde mental e disse estar colaborando com os investigadores.