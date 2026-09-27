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Entregadora desaparecida é encontrada esquartejada na mala de carro e suspeito de 18 anos é preso

Família rastreou o celular de Shanteria Mosley e encontrou parte do corpo perto de um condomínio

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 27 de setembro de 2026 às 11:27

Shanteria foi achada morta e suspeito foi preso
Shanteria foi achada morta e suspeito foi preso Crédito: Reprodução

A procura de uma família por Shanteria Mosley terminou com a descoberta de partes do corpo da entregadora em um condomínio na Geórgia, nos Estados Unidos. Os parentes encontraram o torso da jovem de 26 anos após rastrear seu celular. Dois dias depois, na sexta (25), a polícia localizou outros restos mortais no porta-malas de um carro e prendeu um suspeito de 18 anos.

Shanteria havia saído de casa, em Atlanta, na manhã de quarta-feira e não voltou. Embora trabalhasse como entregadora da DoorDash, ela não estava conectada ao aplicativo nem recebia pedidos naquele dia, segundo a polícia.

O sinal do celular levou a família ao condomínio Park Valley Apartments, em Smyrna. Os parentes procuraram a jovem nas áreas de mata e gramado próximas até encontrar o carro dela. A tia de Shanteria, Michelle Weaver, contou à emissora 11Alive que o grupo chamou a polícia, mas continuou as buscas após a saída dos agentes.

Entregadora é achada morta com corpo esquartejado

Shanteria Mosley por Reprodução
Suspeito foi identificado como Kingston Bradley por Reprodução
Kingston Bradley foi preso por Reprodução
Local onde corpo foi achado por Reprodução
Kingston Bradley com o pai por Reprodução
Polícia investiga morte de Shanteria Mosley por Reprodução
Kingston Bradley foi preso por Reprodução
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Shanteria Mosley por Reprodução

Ao retornar ao carro, a família viu um homem observando pela janela de um apartamento. Os parentes bateram à porta dele e perguntaram se havia visto alguém sair do veículo. Ele respondeu que não. Mais tarde, Weaver disse ter visto o mesmo homem carregar uma sacola com um recipiente dentro, largá-la e fugir. Foi nesse recipiente que a família encontrou o torso da jovem.

O homem foi identificado como Kingston Bradley. Na busca ao apartamento dele, os investigadores encontraram manchas de sangue e uma serra ensanguentada. Também localizaram materiais de limpeza e relataram cheiro de água sanitária no imóvel.

Na sexta-feira, policiais revistaram um veículo e encontraram sacos de lixo no porta-malas. Um deles tinha o contorno do que parecia ser uma parte do corpo. Os sacos foram abertos com a presença de profissionais do instituto médico-legal, que confirmaram a existência de restos mortais. A polícia acredita que pertençam a Shanteria. 6abc.com

Bradley foi acusado de homicídio e ocultação de morte e permanece preso sem direito a fiança. Os investigadores ainda apuram se ele e Shanteria se conheciam.

A tenente Meredith Holt, da polícia de Smyrna, classificou o caso como “um crime particularmente horrível”. Segundo ela, a família enfrenta o luto enquanto espera respostas sobre o que aconteceu.

De acordo com a 11Alive, Bradley já respondia a um processo relacionado a uma suposta briga com o pai, ocorrida em dezembro de 2024. Ele se declarou inocente naquele caso. Após a prisão do filho, o pai, Ken Williams, prestou condolências à família de Shanteria, afirmou que Bradley enfrenta problemas de saúde mental e disse estar colaborando com os investigadores.

Questionada sobre como gostaria que a sobrinha fosse lembrada, Michelle Weaver falou dos sorrisos, das risadas e da alegria com que Shanteria animava as pessoas ao redor.

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Shanteria Mosley

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