PRESSÃO

Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte se unem por plebiscito para sair do Reino Unido

Partidos ampliam articulação contra Londres e defendem que a população de cada território possa decidir o próprio futuro em referendos

Carol Neves

Publicado em 13 de setembro de 2026 às 08:40

Países pressionam contra Reino Unido Crédito: Reprodução

Líderes nacionalistas da Escócia, do País de Gales e da Irlanda do Norte intensificaram a pressão sobre o governo britânico pela realização de referendos que podem redesenhar o Reino Unido. A articulação reúne partidos que comandam os governos das três nações e defendem maior autonomia em relação a Londres.

Segundo o jornal The Telegraph, o movimento envolve o Partido Nacional Escocês (SNP), o galês Plaid Cymru e o irlandês Sinn Féin. Embora adotem estratégias e calendários diferentes, as três legendas sustentam que cabe à população decidir se deseja permanecer sob o controle do Reino Unido.

Na Escócia, o primeiro-ministro John Swinney cobra a criação de um mecanismo legal que permita convocar uma nova consulta sobre a independência. Em 2014, os escoceses rejeitaram a separação, com 55% dos votos, mas o SNP argumenta que o cenário mudou desde o Brexit.

O primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, rejeitou o pedido e afirmou que um novo referendo desviaria a atenção de temas como crescimento econômico e custo de vida. A Escócia não pode convocar a votação sem a autorização do Parlamento britânico. The Times

No País de Gales, o primeiro-ministro Rhun ap Iorwerth defende a independência como um objetivo de longo prazo. Seu partido, o Plaid Cymru, pretende preparar as bases políticas e econômicas para uma futura consulta, mas não prevê realizar o referendo durante o atual mandato. Institute for Government

A situação da Irlanda do Norte é diferente. O Sinn Féin, liderado no governo regional por Michelle O’Neill, defende a reunificação com a República da Irlanda. O Acordo de Belfast, de 1998, permite a realização de uma consulta caso existam indícios de apoio majoritário à mudança.