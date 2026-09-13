Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte se unem por plebiscito para sair do Reino Unido

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Carol Neves
Publicado em 13 de setembro de 2026 às 08:40
Líderes nacionalistas da Escócia, do País de Gales e da Irlanda do Norte intensificaram a pressão sobre o governo britânico pela realização de referendos que podem redesenhar o Reino Unido. A articulação reúne partidos que comandam os governos das três nações e defendem maior autonomia em relação a Londres.
Segundo o jornal The Telegraph, o movimento envolve o Partido Nacional Escocês (SNP), o galês Plaid Cymru e o irlandês Sinn Féin. Embora adotem estratégias e calendários diferentes, as três legendas sustentam que cabe à população decidir se deseja permanecer sob o controle do Reino Unido.
Na Escócia, o primeiro-ministro John Swinney cobra a criação de um mecanismo legal que permita convocar uma nova consulta sobre a independência. Em 2014, os escoceses rejeitaram a separação, com 55% dos votos, mas o SNP argumenta que o cenário mudou desde o Brexit.
O primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, rejeitou o pedido e afirmou que um novo referendo desviaria a atenção de temas como crescimento econômico e custo de vida. A Escócia não pode convocar a votação sem a autorização do Parlamento britânico. The Times
No País de Gales, o primeiro-ministro Rhun ap Iorwerth defende a independência como um objetivo de longo prazo. Seu partido, o Plaid Cymru, pretende preparar as bases políticas e econômicas para uma futura consulta, mas não prevê realizar o referendo durante o atual mandato. Institute for Government
A situação da Irlanda do Norte é diferente. O Sinn Féin, liderado no governo regional por Michelle O’Neill, defende a reunificação com a República da Irlanda. O Acordo de Belfast, de 1998, permite a realização de uma consulta caso existam indícios de apoio majoritário à mudança.
Apesar do avanço dos partidos nacionalistas, nenhum processo formal de separação está em curso. A presença simultânea dessas forças no comando da Escócia, do País de Gales e da Irlanda do Norte, porém, aumenta a pressão política sobre Londres e reacende o debate sobre o futuro da união formada também pela Inglaterra.