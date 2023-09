Escolher assento no avião e reservar restaurantes: saiba como vai funcionar o WhatsApp Flows

O WhatsApp apresentou, nesta quarta-feira (20), um novo recurso que promete aprimorar a experiência de interação entre empresas e clientes no aplicativo de mensagens. Trata-se do Flows, que possibilita que empresas de todos os setores, como bancos, serviços de entrega de comida, marcas de comércio eletrônico e companhias aéreas criem interações com seus clientes.



Através da funcionalidade, será possível, por exemplo, fazer check-in e escolher um assento em um avião, marcar compromissos médicos, reservar mesas em restaurantes ou adquirir produtos e serviços, sem a necessidade de migrar para outro site ou aplicativo. Para isso, haverá interfaces específicas para cada serviço.