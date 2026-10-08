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Escritora canadense de 76 anos é a vencedora do Prêmio Nobel de Literatura

Nascida em Toronto, Anne Carson construiu sua trajetória literária em paralelo à carreira acadêmica

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 08:14

Anne Carson
Anne Carson Crédito: Divulgação

A escritora canadense Anne Carson, de 76 anos, venceu o Nobel de Literatura de 2026. O anúncio foi feito pela Academia Sueca nesta quinta-feira (8). Poeta, ensaísta e tradutora, a autora é conhecida por cruzar diferentes formas de escrita e incorporar referências da Antiguidade a suas obras. 

Nascida em Toronto, em 1950, Carson construiu sua trajetória literária em paralelo à carreira acadêmica. Especialista em literatura clássica, concluiu um doutorado na área e lecionou em universidades. O estudo do grego antigo se tornou uma das bases de sua produção, que reúne poesia, reflexão filosófica e experimentação narrativa.

Um de seus livros mais conhecidos é “Autobiografia do vermelho”, publicado originalmente em 1998. O romance em versos transporta para o mundo contemporâneo o mito de Gerião, monstro vermelho que, na tradição grega, é morto por Héracles durante um de seus doze trabalhos. Na releitura de Carson, o personagem ganha uma história marcada por desejo, descoberta e conflitos afetivos. 

Canadense Anne Carson agora tem Nobel de Literatura

A escritora canadense Anne Carson venceu o Nobel de Literatura de 2026 aos 76 anos por Reprodução
Nascida em Toronto, em 1950, Carson é poeta, ensaísta, tradutora e especialista em literatura clássica por Reprodução
A obra de Anne Carson combina poesia, prosa e ensaio, aproximando referências da Antiguidade de experiências contemporâneas por Reprodução
Um de seus livros mais conhecidos, “Autobiografia do vermelho” recria o mito grego de Gerião em um romance em versos por Reprodução
Em “Eros, o doce-amargo”, a autora investiga as contradições do amor a partir da poesia, da filosofia e da literatura por Reprodução
“A beleza do marido” acompanha a dissolução de um casamento em uma narrativa apresentada como um ensaio ficcional em 29 tangos por Reprodução
Entre os livros de Carson publicados no Brasil estão “Falas curtas”, “Sobre aquilo em que eu mais penso” e “Vidro, ironia e deus” por Divulgação
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A escritora canadense Anne Carson venceu o Nobel de Literatura de 2026 aos 76 anos por Reprodução

A obra chegou ao Brasil pela Editora 34, em 2021, com tradução de Ismar Tirelli Neto. O livro exemplifica uma característica recorrente da autora: reunir, em um mesmo trabalho, suas experiências como poeta, ensaísta e estudiosa da cultura grega. 

Outra obra de destaque é “A beleza do marido”, publicada originalmente em 2001 e lançada no Brasil em 2024. Apresentado como um ensaio ficcional em 29 tangos, o livro explora um casamento e sua dissolução, em uma narrativa que combina poesia e reflexão sobre a beleza. 

Carson já acumulava reconhecimento internacional antes do Nobel. Em 2001, tornou-se a primeira mulher a receber o prêmio T. S. Eliot, por “A beleza do marido”. Sua trajetória também inclui bolsas das fundações Guggenheim e MacArthur.

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