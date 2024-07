IMPRESSIONANTE

Espanha: acidente deixa ônibus parado na vertical em túnel

Duas pessoas em estado crítico foram levadas de helicóptero para hospitais

Estadão

Publicado em 17 de julho de 2024 às 09:58

Espanha: acidente deixa ônibus parado na vertical em túnel Crédito: Reprodução/Bombeiros Espanha

Mais de 20 pessoas ficaram feridas na terça-feira, 16, após um ônibus que transportava 60 funcionários da empresa Inditex, que se deslocavam para a fábrica da empresa, tombar na entrada de um túnel perto da cidade de Pineda de Mar, na Espanha. Ao menos 25 pessoas foram hospitalizadas. O ônibus parece ter batido na borda inclinada quando estava entrando no túnel e foi abobadado para cima até que sua frente parou no topo. Isso o deixou apoiado na diagonal sobre a entrada do túnel. A polícia está investigando a causa.

De acordo com o jornal catalão La Vanguardia, as equipes de emergência do local, situado estão trabalhando com a hipótese de que uma das rodas do ônibus tenha furado, o que fez com que o veículo perdesse o controle e batesse na lateral da estrada, logo na entrada do túnel, cujo formato oval poderia explicar por que o ônibus se deslocou e permaneceu na posição vertical.

Autoridades locais disseram que duas pessoas em estado crítico foram levadas de helicóptero para hospitais. Uma terceira pessoa também em estado crítico, juntamente com seis com ferimentos menos graves, foram levadas para hospitais próximos em ambulâncias. Outras 22 pessoas com ferimentos considerados graves pelos serviços de emergência também foram socorridas. No total, as equipes de emergência atenderam 47 pessoas.