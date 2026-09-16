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Espanha identifica primeiro ataque cibernético autônomo feito por IA

Segundo Agência de Proteção de Dados da Espanha, agente de IA entrou no sistema de uma empresa e conseguiu alterar dados pessoais

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 23:35

AGI: a inteligência artificial que promete pensar como humanos e pode mudar o futuro da tecnologia
AGI: a inteligência artificial que promete pensar como humanos e pode mudar o futuro da tecnologia Crédito: Shutterstock

A Espanha identificou um ataque cibernético realizado por um agente de inteligência artificial (IA), que resultou na alteração de dados pessoais em um aplicativo do país. A informação foi divulgada nessa segunda-feira (14) pela Agência Espanhola de Proteção de Dados (AEDP), após receber uma notificação.

Em comunicado, a agência informou que um agente de IA, com a ajuda de um modelo de linguagem programado, buscou falhas no sistema de uma empresa e conseguiu acessá-lo. Dentro do aplicativo, e sem a intervenção humana, o programa alterou dados pessoais.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do jornal Correio.

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