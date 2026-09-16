Espanha identifica primeiro ataque cibernético autônomo feito por IA

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Metrópoles
Publicado em 16 de setembro de 2026 às 23:35
A Espanha identificou um ataque cibernético realizado por um agente de inteligência artificial (IA), que resultou na alteração de dados pessoais em um aplicativo do país. A informação foi divulgada nessa segunda-feira (14) pela Agência Espanhola de Proteção de Dados (AEDP), após receber uma notificação.
Em comunicado, a agência informou que um agente de IA, com a ajuda de um modelo de linguagem programado, buscou falhas no sistema de uma empresa e conseguiu acessá-lo. Dentro do aplicativo, e sem a intervenção humana, o programa alterou dados pessoais.