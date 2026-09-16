TECNOLOGIA

Espanha identifica primeiro ataque cibernético autônomo feito por IA

Segundo Agência de Proteção de Dados da Espanha, agente de IA entrou no sistema de uma empresa e conseguiu alterar dados pessoais

Metrópoles

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 23:35

AGI: a inteligência artificial que promete pensar como humanos e pode mudar o futuro da tecnologia Crédito: Shutterstock

A Espanha identificou um ataque cibernético realizado por um agente de inteligência artificial (IA), que resultou na alteração de dados pessoais em um aplicativo do país. A informação foi divulgada nessa segunda-feira (14) pela Agência Espanhola de Proteção de Dados (AEDP), após receber uma notificação.