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Estudante de 23 anos é condenada à morte no Irã por 'blasfêmia a Maomé' em post de rede social

Defesa argumentou que as declarações foram um deslize verbal, mas a justificativa foi rejeitada

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 08:23

Najmeh Amini
Najmeh Amini foi condenada à morte Crédito: Reprodução

A iraniana Najmeh Amini, de 23 anos, recebeu uma sentença de morte por publicações nas redes sociais consideradas ofensivas ao profeta Maomé. Presa em Mashhad, no nordeste do Irã, a estudante afirma que fez os comentários durante alucinações provocadas pelo consumo de cogumelos com amigos. A condenação ainda pode ser contestada na Suprema Corte do país.

O advogado de Najmeh argumentou que as declarações foram um deslize verbal, mas a justificativa foi rejeitada. O juiz questionou por que, naquele estado, ela não havia insultado outras pessoas ou adversários do regime iraniano, como Estados Unidos e Israel.

Segundo o relato da estudante, a pena capital foi imposta em 16 de setembro de 2026. A acusação é de sab ol-nabi, expressão que se refere a insultos ao profeta Maomé. No Irã, ofensas a Maomé e a figuras veneradas pelo islamismo xiita podem resultar em condenação à morte.

Estudante é condenada à morte no Irã

Najmeh Amini, de 23 anos, foi condenada à morte no Irã por suposta blasfêmia nas redes sociais por Reprodução
A estudante afirma que publicou os comentários sob efeito de cogumelos alucinógenos por Reprodução
O juiz rejeitou o argumento da defesa de que houve um deslize verbal por Reprodução
Najmeh pediu ajuda à ONU; a sentença pode ser contestada na Suprema Corte por Reprodução
Em outro processo, a estudante foi condenada a mais de 12 anos de prisão. por Reprodução
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Najmeh Amini, de 23 anos, foi condenada à morte no Irã por suposta blasfêmia nas redes sociais por Reprodução

Em um áudio divulgado da prisão naquele mês, Najmeh solicitou apoio da Organização das Nações Unidas (ONU), de advogados e de entidades de direitos humanos. “Sou uma jovem inocente com tantas esperanças e sonhos”, afirmou.

A estudante está na penitenciária de Vakilabad e enfrenta também uma condenação em outro processo: 12 anos, seis meses e um dia de prisão por acusações que incluem atuação contra a segurança nacional e propaganda contra o regime.

A detenção ocorreu em 31 de janeiro de 2026, no shopping Ferdowsi, em Mashhad, em meio a manifestações no país. Segundo a agência Hrana, Najmeh foi presa de forma violenta e posteriormente levada para Vakilabad.

Os protestos tiveram início em 28 de dezembro de 2025, motivados pela perda de valor do rial frente ao dólar e pelo aumento dos preços. Com a participação de comerciantes, estudantes e outros setores, os atos passaram a reunir também críticas ao regime da República Islâmica.

Para Mahmood Amiry-Moghaddam, diretor da Iran Human Rights, o caso pode ampliar a aplicação da pena de morte contra manifestações pacíficas nas redes sociais. Sediada em Oslo, a organização cobra uma reação internacional e afirma que mais de 600 pessoas já foram executadas no Irã em 2026.

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Najmeh Amini

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