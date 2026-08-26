GUERRA DIGITAL

EUA acusam hackers ligados à China de invadir agências federais, Fed e Senado

Autoridades norte-americanas afirmam que conseguiram interromper invasão

Estadão

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 13:09

hacker Crédito: pexels

Os Estados Unidos acusam um grupo de hackers chineses de invadir diversas agências federais norte-americanas, o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) e o Senado, em comunicado divulgado pelo Departamento de Justiça (DoJ, no sigla em inglês) e FBI. As autoridades norte-americanas afirmam que conseguiram interromper os sistemas utilizados para atingir a infraestrutura crítica de Washington e outras redes sensíveis.

Em nota, os EUA afirmam que o grupo "QTFY", apoiado pelo governo da China, empregou as plataformas "Qscan" e "QTRouter", da empresa de tecnologia Nanjing Xinjiuwei, para as atividades de invasão e ciberataque.

Entre as agências federais atingidas pela operação estão: Nasa, Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês), Departamento de Saúde e Serviços Humanos, Institutos Nacionais de Saúde e o próprio DoJ.