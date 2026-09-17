NOVAS RESTRIÇÕES

EUA ampliam sanções contra empresas de níquel e centros militares ligados a Cuba

Secretário Marco Rubio afirmou que regime cubano concentra recursos do país nas mãos de elite militar

Estadão

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 16:50

EUA ampliam sanções contra empresas do níquel e centros militares ligados a Cuba Crédito: Shutterstock

O governo dos EUA anunciou, nesta quinta-feira (17), novas sanções contra Cuba, mirando empresas estatais ligadas ao setor de níquel e estruturas associadas ao desenvolvimento de capacidades militares. Em declaração, o secretário de Estado, Marco Rubio, afirmou que o regime cubano concentra recursos do país nas mãos de uma elite militar e direciona receitas da exploração mineral para sustentar o aparato de segurança.

De acordo com o Departamento de Estado, foram sancionados 11 alvos, entre oito entidades e três dirigentes militares. No campo da defesa, a lista inclui quatro organizações descritas como voltadas a pesquisa, desenvolvimento e produção para as Forças Armadas cubanas, abrangendo atividades como simuladores e treinamento, projetos navais, modernização de armamentos de infantaria e fabricação de eletrônicos e comunicações: SIMPRO, CIDNAV, CIDAI e GELCOM. Também foram incluídos três oficiais apresentados como responsáveis por essas estruturas: Joaquin Francisco Cancio Monteagudo, Dioglis Pedrera Arguello e Julio Hurtado Betancourt.

No eixo econômico, Washington mirou o que chamou de cadeia de exploração do níquel, apontada como fonte de moeda forte para o governo cubano. Entraram na relação SERCONI, CEPRONIQUEL, CEDINIQ e PINARES S.A., citadas como prestadoras de serviços ao setor, empresas de engenharia e projetos, centros de pesquisa e companhias de prospecção mineral.