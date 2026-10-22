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EUA anuncia que usará hidrelétrica de Itaipu para abastecer empresa norte-americana que atua na área de inteligência artificial

Parceria entre empresas prevê início da operação em 2027

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 09:19

Hidrelétrica de Itaipu
Hidrelétrica de Itaipu Crédito: Divulgação

Uma parceria entre a americana Crusoe e a paraguaia Araico prevê a construção de uma instalação de computação de alto desempenho abastecida diretamente pela energia de Itaipu. Anunciado pelo governo dos Estados Unidos nesta quinta-feira (22), o empreendimento deverá atender clientes de computação em nuvem dos EUA e da América Latina.

A primeira etapa está prevista para entrar em operação em meados de 2027. Segundo o governo americano, o projeto pode se tornar um dos maiores investimentos privados da história do Paraguai, mas o comunicado não apresenta valores nem informa a capacidade da estrutura.

Embora Itaipu pertença igualmente ao Brasil e ao Paraguai, o Brasil não foi mencionado no anúncio. Segundo o Uol, a binacional informou que a visita do vice-secretário de Estado americano, Christopher Landau, foi organizada pelo governo paraguaio e pela margem paraguaia da usina, sem participação da diretoria brasileira ou de representantes do governo brasileiro.

Itaipu explicou que os países-sócios podem receber autoridades estrangeiras sem autorização prévia do outro e que projetos ligados à demanda nacional de energia não são de sua competência. O tratado da hidrelétrica assegura a cada país metade da produção, com contratação e comercialização submetidas às regras vigentes.

O acordo entre as empresas foi fechado durante a visita de Landau a Assunção, entre 19 e 21 de outubro, quando ele se reuniu com o presidente Santiago Peña e o chanceler Rubén Ramírez.

A agenda também incluiu o anúncio de US$ 12 milhões da americana Uranium Energy Corp para desenvolver uma concessão de urânio e o início de negociações para um acordo de cooperação nuclear civil. Na segurança, os países assinaram um acordo de assistência para interceptação aérea, ainda pendente de entrar em vigor, e os EUA anunciaram US$ 5,5 milhões para ações contra o terrorismo e de proteção das fronteiras.

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