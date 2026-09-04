IMIGRAÇÃO

EUA apertam o cerco para quem busca Green Card e ampliam análise sobre renda, patrimônio e benefícios

Nova regra amplia os fatores que agentes migratórios poderão considerar, incluindo determinados benefícios públicos, renda, patrimônio, saúde e composição familiar; mudança começa em 18 de setembro

Perla Ribeiro

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 05:15

Green Card Crédito: Reprodução

Os Estados Unidos vão ampliar, a partir de 18 de setembro de 2026, a análise da situação financeira de estrangeiros que buscam a residência permanente no país. A nova regulamentação do Departamento de Segurança Interna (DHS) revoga as regras adotadas em 2022 para a chamada “carga pública” (public charge) e dá aos agentes migratórios maior margem para avaliar se o solicitante poderá depender de determinados recursos governamentais.

A mudança afeta principalmente estrangeiros submetidos à análise de inadmissibilidade por carga pública durante o processo de obtenção do Green Card, incluindo parte dos imigrantes que apresentam o formulário I-485 para fazer o ajuste de status dentro dos Estados Unidos. Segundo estimativa do próprio DHS na regulamentação publicada em julho, uma média anual de 587.706 solicitantes esteve sujeita ao critério de inadmissibilidade por carga pública entre os anos fiscais de 2019 e 2024.

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O número não significa que essas pessoas tiveram ou terão o Green Card negado, mas dimensiona o universo de processos que pode passar por esse tipo de avaliação. Para Daniel Toledo, advogado especializado em Direito Internacional, fundador da Toledo e Advogados Associados e sócio da LeeToledo PLLC, a principal mudança está no peso que a situação econômica poderá assumir durante o processo migratório.

“Não significa que uma pessoa será automaticamente impedida de receber o Green Card porque utilizou determinado benefício. O que muda é que o agente passa a ter um campo mais amplo para avaliar a situação econômica do solicitante, seu histórico e a capacidade real de autossuficiência.”

Benefícios públicos entram no radar

A regulamentação de 2022 delimitava de forma mais restrita quais benefícios poderiam ser considerados na análise de carga pública. Com a nova regra, os agentes poderão avaliar, dentro do conjunto das circunstâncias de cada caso, benefícios públicos condicionados à renda, inclusive programas que anteriormente estavam excluídos da análise.

Entre eles estão determinadas modalidades do Medicaid e o SNAP, programa de assistência alimentar conhecido como food stamps. Isso não significa, porém, que receber qualquer serviço ou benefício público levará automaticamente à negativa do Green Card. A utilização de um benefício será apenas um dos fatores considerados pelas autoridades.

A análise poderá levar em conta também:

idade;

estado de saúde;

composição familiar;

patrimônio;

recursos financeiros;

educação;

qualificações profissionais;

capacidade de sustento e autossuficiência.



A regulamentação também estabelece uma divisão temporal. Benefícios que estavam fora da análise segundo as regras de 2022 poderão ser considerados pelos novos critérios quando solicitados, aprovados ou recebidos a partir de 18 de setembro de 2026. Por isso, segundo Toledo, quem já está nos Estados Unidos e pretende solicitar a residência permanente deve avaliar a própria situação antes de tomar decisões financeiras ou solicitar determinados benefícios. “Não é uma questão de criar pânico, mas de entender que as regras de análise estão mudando.”

Renda e patrimônio ganham importância

A nova regra também chama atenção para processos em que existe um patrocinador financeiro, situação comum em determinadas categorias de imigração familiar. O formulário I-864, o Affidavit of Support, continua sendo exigido nos casos previstos em lei. No entanto, apresentar um patrocinador que atenda aos requisitos mínimos não significa aprovação automática do Green Card.

O candidato poderá ser analisado de forma mais ampla, considerando fatores como renda, patrimônio, emprego, tamanho da família, perspectivas profissionais e capacidade de manutenção nos Estados Unidos. “O patrocinador continua sendo importante, mas o candidato precisa entender que o processo pode olhar para um cenário mais amplo”, explica Toledo. O DHS também prevê mudanças na coleta de informações relacionadas à situação econômica dos candidatos, aumentando a importância de documentos que demonstrem renda, patrimônio e condições de sustento durante o processo.

Quem já tem Green Card será afetado?

Para quem já possui residência permanente, a mudança não significa perda automática do Green Card nem cria uma revisão generalizada dos documentos já concedidos. A nova regulamentação é direcionada principalmente à análise de admissibilidade de estrangeiros que buscam obter a residência permanente. A simples renovação do cartão de residente permanente ou um processo de naturalização também não passa automaticamente a ser uma nova avaliação de carga pública.

Outro ponto importante é diferenciar o ajuste de status para obtenção do Green Card de uma mudança entre categorias temporárias. Uma solicitação para, por exemplo, mudar de turista para estudante não se transforma automaticamente em um processo submetido à nova regra de carga pública. “Não dá para colocar todos os imigrantes na mesma situação. Quem já tem Green Card, quem está buscando residência permanente e quem possui apenas um visto temporário enfrenta regras diferentes”, afirma Toledo.

Regra entra em vigor em meio a maior rigor migratório

A alteração ocorre em um cenário de maior rigor na fiscalização migratória nos Estados Unidos, mas não representa o fim das vias legais de imigração. Os dados mais recentes do USCIS mostram que o sistema continua processando pedidos de residência permanente. No ano fiscal de 2026, considerando informações disponíveis até 31 de maio, o tempo mediano de processamento dos pedidos I-485 baseados em emprego era de 5,7 meses, enquanto nos processos familiares estava em 5,8 meses.