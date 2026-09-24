ORDEM JUDICIAL

EUA: 'CNN' e outros 2 veículos são liberados para retornar à Casa Branca

Credenciais de imprensa dos jornalistas dos três veículos de comunicação foram reativadas

Estadão

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 15:03

Casa Branca, em Washington, nos Estados Unidos Crédito: Reprodução

Jornalistas da CNN, da MS NOW e do Politico puderam retornar à Casa Branca na tarde desta quinta-feira (24). A liberação ocorreu após os veículos entrarem com um pedido de emergência para uma audiência, uma vez que o governo Trump permaneceu desrespeitando a ordem judicial que já havia derrubado o veto.

Ainda na tarde desta quinta-feira, o chefe da assessoria de imprensa da Casa Branca afirmou em um documento judicial que as credenciais de imprensa dos jornalistas dos três veículos de comunicação que tinham sido proibidos de entrar nas dependências do prédio foram reativadas.

Conforme a CNN americana, o juiz Tim Kelly solicitou que o governo respondesse às alegações feitas pelos veículos de comunicação em tribunal na manhã desta quinta-feira, de que seus jornalistas ainda estavam sendo impedidos de entrar na Casa Branca.

A repórter Betsy Klein e um fotojornalista da CNN chegaram a ter o acesso negado aos jardins da Casa Branca, apesar de várias tentativas, incluindo uma após as 9h.

Até as 11h da manhã (horário do leste dos EUA), os jornalistas tiveram a entrada negada. Às 12h29, a entrada dos três veículos de comunicação foi liberada.

Na semana passada, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que proibiria o acesso dos três veículos à Casa Branca como punição pela divulgação do que considera "notícias falsas".

"Pessoas e publicações de notícias falsas que só escrevem coisas negativas e que violam nossa segurança nacional publicando histórias falsas e difamatórias com 'fontes' desconhecidas não deveriam ter acesso ao escritório mais importante do mundo", escreveu ele na Truth Social na segunda-feira.

"Praticamente todas as matérias sobre mim, ou sobre qualquer coisa relacionada a mim, são negativas, incorretas e, em muitos casos, PERIGOSAS para o nosso país."

Os veículos acionaram à Justiça e defenderam que Trump violou direitos garantidos ao revogar as credenciais de repórteres que cobriam a Casa Branca.

O grupo também citou a Quinta Emenda da Constituição dos EUA, que garante o direito ao devido processo legal. Segundo os veículos, a suspensão imediata, sem aviso prévio, é arbitrária, e o motivo apresentado por Trump, de que os jornalistas publicavam notícias falsas, é vago e não corresponde a um argumento plausível para a punição.