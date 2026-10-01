SAÚDE

EUA confirmam 5ª morte por sarampo em 2026; queda na vacinação causou pior surto em 35 anos

Desde o início do ano, mais de 3.650 casos foram registrados no país, sendo mais de 900 na Pensilvânia



Mariana Rios

Estadão

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 17:15

Manchas vermelhas são um dos sintomas do sarampo Crédito: Shutterstock

Os Estados Unidos registraram a quinta morte relacionada ao sarampo em 2026. A vítima morava no Condado de Lancaster, na Pensilvânia, e não havia sido vacinada contra a doença, informou o Departamento de Saúde local nesta quinta-feira (1º).

As autoridades não divulgaram outros detalhes sobre a vítima. O Condado de Lancaster tem uma grande população Amish, grupo religioso cristão tradicionalista que mantém um modo de vida mais afastado da sociedade moderna e apresenta taxas de vacinação inferiores às da população em geral.

A nova morte ocorre em meio ao avanço da doença nos Estados Unidos. Desde o início de 2026, mais de 3.650 casos confirmados de sarampo foram registrados no país, sendo mais de 900 na Pensilvânia. O número nacional é o maior desde 1991.

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O sarampo havia sido considerado erradicado nos Estados Unidos em 2000, após décadas de vacinação. Nos últimos anos, porém, a doença voltou a avançar no país, em meio à redução das taxas de vacinação e ao aumento da desconfiança em relação às autoridades de saúde - situações pelas quais o Secretário de Saúde de Donald Trump, Robert F. Kennedy Jr., está sendo responsabilizado.

Conhecido por sua postura cética em relação à imunização, Kennedy disseminou repetidamente informações falsas sobre a vacina contra o sarampo e minimizou o risco da doença. Ele também questionou a atribuição de algumas mortes recentes ao sarampo.

Cinco mortes na Pensilvânia

Desde agosto, autoridades de saúde da Pensilvânia registraram cinco mortes relacionadas ao sarampo. Entre as vítimas estão dois bebês que ainda não tinham idade suficiente para serem vacinados, um jovem de 18 anos, uma mulher de 40 anos e a vítima mais recente, moradora do Condado de Lancaster.

Quais são os sintomas do sarampo?

O sarampo é uma doença grave e altamente contagiosa. Entre os principais sintomas estão febre, problemas respiratórios e erupções na pele.

Em alguns casos, a doença pode provocar complicações mais graves, como pneumonia e inflamação cerebral, capazes de causar problemas de saúde de longo prazo e até levar à morte.

Antes do desenvolvimento da vacina, no início da década de 1960, o sarampo matava centenas de crianças todos os anos nos Estados Unidos.

Recorde de casos desde 2000

Os Estados Unidos registraram em 2026 mais casos de sarampo do que em qualquer outro ano desde que a doença foi declarada eliminada no país, em 2000.

No ano passado, mais de 2.200 pessoas foram infectadas e três morreram em decorrência da doença.

Embora a maioria dos casos seja considerada leve, cerca de uma em cada cinco pessoas não vacinadas que contraem sarampo nos Estados Unidos precisa ser hospitalizada.

E no Brasil?

No Brasil, não houve mortes por sarampo em 2026, segundo o Ministério da Saúde.

O Estado de São Paulo registrou três novos casos de sarampo nesta semana e, com isso, soma 40 registros da doença em 2026, de acordo com o governo estadual.

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (SES-SP), todas as novas detecções aconteceram na capital. Elas ocorreram em dois homens, de 18 e 21 anos, e em uma criança de 1 ano.

Dos 40 pacientes confirmados, 30 não tinham histórico de vacinação ou apresentavam esquema incompleto. "Entre os três pacientes incluídos nesta atualização, o homem de 21 anos e a menina de 1 ano têm uma dose registrada; o homem de 18 anos não tem registro de vacinação", cita a pasta, em nota.

"Do total registrado, são 36 casos na capital paulista, dois casos em São Bernardo do Campo, um caso em Guarulhos e um em Santo André. Os casos na capital paulista são registrados em regiões com fluxo migratório e populosas", acrescenta a SES-SP.