EUA focam em diplomacia com Ilhas Cook e Niue para aumentar presença no Pacífico

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deve estabelecer relações diplomáticas na segunda-feira, 25, com duas nações do Pacífico Sul, as Ilhas Cook e Niue, visto que seu governo pretende mostrar aos líderes das Ilhas do Pacífico que está empenhado em aumentar a presença americana na região.



O anúncio ocorre no momento em que Biden se prepara para receber os líderes em Washington para uma Cúpula do Fórum EUA-Ilhas do Pacífico de dois dias, que deverá se concentrar fortemente no impacto das mudanças climáticas.