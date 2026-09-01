ORIENTE MÉDIO

EUA: Forças Armadas anunciam novos ataques a alvos do Irã

Porta-voz da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã declarou que 'uma punição severa aguarda os agressores'

Estadão

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 15:38

Embaixada dos EUA em Jerusalém alertou para o risco de uma 'escalada imprevista' do conflito no Oriente Médio Crédito: Shutterstock

O Comando Central do Estados Unidos (Centcom, em inglês) confirmou em sua conta no X que as Forças Armadas dos EUA iniciaram às 13h (de Brasília) um ataque à Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC, em inglês), após os iranianos terem atacado alvos americanos na região e navios comerciais no Estreito de Ormuz. O Centcom não deu detalhes sobre a operação.

Diante da dificuldade de entendimento entre as partes, após o fracasso das negociações recentes, especialistas apontam a possibilidade de a guerra no Oriente Médio se estender por anos, podendo colocar em risco a maioria republicana no Congresso americano, diante do persistente recuo de popularidade do presidente Donald Trump.

Qual a importância do Estreito de Ormuz? 1 de 4

Ameaças

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou nesta terça-feira (1º) lançar ataques ainda mais intensos contra o Irã caso Teerã responda à nova ofensiva americana. Em publicação na Truth Social, Trump afirmou que, se o Irã retaliar, "será atingido novamente em um nível muito mais duro e elevado" e disse haver um ataque ainda maior "à espera", após o qual "restará muito pouco da República Islâmica do Irã".

Trump confirmou que forças americanas estão atacando alvos iranianos próximos ao Estreito de Ormuz e classificou as operações como "grandes e poderosas". Segundo ele, os bombardeios são uma resposta à tentativa iraniana de instalar minas marítimas no estreito e ao lançamento de oito mísseis contra uma base militar dos EUA na Jordânia, todos supostamente interceptados.

Em resposta, o porta-voz da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC), General Mohibi, publicou no X que "uma punição severa aguarda os agressores" e que os EUA "se arrependerão de seus novos ataques".

Uma fonte militar de alto escalão também afirmou à agência iraniana Tasnim que a reação das Forças Armadas do Irã será "várias vezes maior" do que a ofensiva dos EUA. Segundo a fonte, Teerã dará uma resposta "decisiva e ampla" a qualquer agressão contra o território ou os interesses do país e bases e outros interesses americanos na região "ficarão rapidamente sob ataques do Irã".