EUA: Forças Armadas anunciam novos ataques a alvos do Irã

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Estadão
Publicado em 1 de setembro de 2026 às 15:38
O Comando Central do Estados Unidos (Centcom, em inglês) confirmou em sua conta no X que as Forças Armadas dos EUA iniciaram às 13h (de Brasília) um ataque à Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC, em inglês), após os iranianos terem atacado alvos americanos na região e navios comerciais no Estreito de Ormuz. O Centcom não deu detalhes sobre a operação.
Diante da dificuldade de entendimento entre as partes, após o fracasso das negociações recentes, especialistas apontam a possibilidade de a guerra no Oriente Médio se estender por anos, podendo colocar em risco a maioria republicana no Congresso americano, diante do persistente recuo de popularidade do presidente Donald Trump.
Qual a importância do Estreito de Ormuz?
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou nesta terça-feira (1º) lançar ataques ainda mais intensos contra o Irã caso Teerã responda à nova ofensiva americana. Em publicação na Truth Social, Trump afirmou que, se o Irã retaliar, "será atingido novamente em um nível muito mais duro e elevado" e disse haver um ataque ainda maior "à espera", após o qual "restará muito pouco da República Islâmica do Irã".
Trump confirmou que forças americanas estão atacando alvos iranianos próximos ao Estreito de Ormuz e classificou as operações como "grandes e poderosas". Segundo ele, os bombardeios são uma resposta à tentativa iraniana de instalar minas marítimas no estreito e ao lançamento de oito mísseis contra uma base militar dos EUA na Jordânia, todos supostamente interceptados.
Em resposta, o porta-voz da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC), General Mohibi, publicou no X que "uma punição severa aguarda os agressores" e que os EUA "se arrependerão de seus novos ataques".
Uma fonte militar de alto escalão também afirmou à agência iraniana Tasnim que a reação das Forças Armadas do Irã será "várias vezes maior" do que a ofensiva dos EUA. Segundo a fonte, Teerã dará uma resposta "decisiva e ampla" a qualquer agressão contra o território ou os interesses do país e bases e outros interesses americanos na região "ficarão rapidamente sob ataques do Irã".
Após o início da ofensiva, explosões foram relatadas em Bandar Abbas, Qeshm, Jask e Sirik, segundo a agência estatal iraniana IRNA. Chabahar e Konarak também foram atingidas por quatro projéteis, de acordo com uma autoridade militar iraniana. Em paralelo, a Embaixada dos EUA em Jerusalém alertou para o risco de uma "escalada imprevista" do conflito no Oriente Médio.