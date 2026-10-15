PRESENÇA MILITAR

EUA mandam centenas de tropas para a América Latina em nova ofensiva

Segundo o The New York Times, governo afirma que intenção é ampliar combate ao tráfico na região

Carol Neves

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 08:09

Soldados vieram para países da América Latina Crédito: Imagem gerada por IA

Os Estados Unidos começaram a enviar integrantes de um batalhão de 600 soldados à América Latina, segundo o jornal The New York Times. O deslocamento amplia a presença militar americana na região em uma campanha que o governo Donald Trump apresenta como combate ao narcotráfico.

De acordo com autoridades militares ouvidas pelo jornal, os primeiros soldados seguem para uma nova instalação de treinamento na selva, no Panamá. Depois, estão previstos exercícios com forças da Colômbia e de Honduras.

Os militares também poderão apoiar forças de operações especiais americanas que assessoram tropas locais em ações contra suspeitos de envolvimento com o tráfico.

Porta-aviões dos EUA em atividade 1 de 11

O que está previsto

O batalhão pertence à 10ª Divisão de Montanha, sediada no estado de Nova York. Após o treinamento no Panamá, parte dos soldados participará do exercício Southern Vanguard, na Colômbia, previsto para começar ainda neste mês. Outros grupos seguirão para Honduras.

Entre as possíveis funções estão reforçar a segurança de helicópteros americanos e prestar auxílio a militares de operações especiais caso precisem de socorro. As rotações são temporárias, mas poderão se tornar uma presença mais duradoura, segundo o NYT.

A movimentação inclui ainda a transferência de drones MQ-9 Reaper da África para a Colômbia e o Equador. Outras centenas de soldados deverão ajudar a compor a estrutura de um novo comando de operações para o Hemisfério Ocidental, em Miami.

Governo quer ampliar operações em terra

Washington tem pressionado países latino-americanos a intensificar ações militares contra organizações criminosas e permitir operações conjuntas. O general Francis L. Donovan, principal comandante americano para a maior parte da região, já afirmou que os Estados Unidos pretendem expandir os ataques a embarcações para alvos terrestres.

O governo Trump reuniu uma coalizão de 19 países, incluindo os Estados Unidos, sob a justificativa de desmantelar cartéis. Apenas alguns integrantes, entre eles Colômbia e Honduras, autorizaram formalmente operações conjuntas dentro de suas fronteiras.

Críticas

A perspectiva de atuação americana em solo latino-americano gera preocupações com a soberania dos países e remete ao histórico de intervenções de Washington na região.

Segundo o NYT, a campanha americana no Caribe e no Pacífico Oriental já soma 71 ataques a embarcações e ao menos 239 mortos. Washington afirma que os alvos transportavam drogas, mas, conforme o jornal, não apresentou provas.

Segundo o jornal, integrantes do próprio governo americano temem uma escalada sem objetivos claros. Um ataque contra soldados dos Estados Unidos poderia levar o país a aprofundar seu envolvimento, em um momento de pressão sobre as Forças Armadas devido à guerra contra o Irã e aos compromissos na Europa e na Ásia.

O Brasil não integra o Escudo das Américas, coalizão liderada por Donald Trump sob a justificativa de combater o crime organizado. O governo Lula critica a militarização dessa agenda e defende a cooperação entre países com respeito à soberania nacional. Celso Amorim, assessor especial da Presidência, vê na iniciativa uma tentativa de ampliar a influência americana e cercar o Brasil.