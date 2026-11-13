MUNDO

EUA suspende todos os voos no país por motivos de segurança

Suspensão foi decretada pela FAA após um problema de comunicação afetar o Controle de Tráfego Aéreo dos Estados Unidos

Metrópoles

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 18:46

Avião Crédito: Reprodução

A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês) determinou, nesta sexta-feira (13), a suspensão de todas as decolagens no país por “razões de segurança” e diante de “circunstâncias extraordinárias”.

“O tráfego aéreo deve permanecer paralisado até novo aviso”, afirma o comunicado. “Os voos internacionais serão gerenciados caso a caso.”