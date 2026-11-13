EUA suspende todos os voos no país por motivos de segurança

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Metrópoles
Publicado em 13 de novembro de 2026 às 18:46
A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês) determinou, nesta sexta-feira (13), a suspensão de todas as decolagens no país por “razões de segurança” e diante de “circunstâncias extraordinárias”.
“O tráfego aéreo deve permanecer paralisado até novo aviso”, afirma o comunicado. “Os voos internacionais serão gerenciados caso a caso.”
O secretário de Transportes dos Estados Unidos, Sean Duffy, confirmou que a suspensão nacional dos voos foi provocada por um problema de comunicação que afetou todos os Centros de Controle de Tráfego Aéreo do país.