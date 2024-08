VENEZUELA

EUA tentam negociar anistia para que Maduro deixe poder, diz jornal

Entre as opções discutidas, segundo o jornal, estão perdões para ele e seus principais aliados

Em negociações secretas, os EUA estão discutindo uma anistia para o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, em troca de uma transição de poder em Caracas. A informação foi divulgada, ontem, pelo Wall Street Journal, que citou pessoas familiarizadas com as conversas, que representam uma esperança para oposição.

Uma dessas pessoas disse ao WSJ que a Casa Branca "colocou tudo na mesa" para convencer Maduro a deixar o governo antes da posse, prevista para janeiro. Entre as opções discutidas, segundo o jornal, estão perdões para ele e seus principais aliados, além de garantias do governo americano de não pedir a extradição dessas lideranças do regime.