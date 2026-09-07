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Ex-bailarina, idosa de 101 anos dirige, trabalha como caixa e revela por que não quer parar de trabalhar

Após se aposentar três vezes, JoCleta Wilson decidiu voltar ao trabalho e diz que ficar em casa a deixou “muito cansada de mim mesma”

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 13:54

Ex-bailarina, idosa de 101 anos dirige, trabalha como caixa e revela por que não quer parar de trabalhar
Ex-bailarina, idosa de 101 anos dirige, trabalha como caixa e revela por que não quer parar de trabalhar Crédito: Reprodução

Aos 101 anos, JoCleta Wilson mantém uma rotina que surpreende pela independência. Ela acorda com o dia amanhecendo, entra no próprio carro, dirige até o trabalho e passa parte da manhã atendendo clientes como caixa em uma loja da Home Depot, em Louisville, no Kentucky, Estados Unidos. JoCleta trabalha duas ou três manhãs por semana, das 6h às 10h. A decisão de continuar empregada, porém, não está ligada apenas ao dinheiro. Depois de se aposentar três vezes, ela afirma que percebeu que ficar em casa não fazia tão bem quanto imaginava.

“Me aposentei três vezes, cada vez por 10 anos, e não é tão maravilhoso quanto parece. Fiquei muito cansada de mim mesma”, contou JoCleta à emissora americana WAVE News. Além de trabalhar, ela mora sozinha, dirige, faz compras e prepara a própria comida. Para atividades que prefere não realizar, como limpar a casa e cuidar do jardim, contrata outras pessoas. “Eu poderia fazer sozinha, mas não quero. Com a idade, também fiquei um pouco mais esperta”, afirmou.

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Dança continua fazendo parte da rotina

A relação de JoCleta com o movimento vem de muito antes da chegada aos 100 anos. Ela foi bailarina profissional e, posteriormente, dirigiu a Louisville Dance Academy durante 37 anos. Hoje, não frequenta academias, mas mantém a dança como uma espécie de exercício. Em casa, coloca música e se movimenta, além de tentar permanecer ativa durante os dias em que trabalha.

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“Eu movo coisas que tinha esquecido que podia mover. Me alivio. Me alivio”, disse. A rotina também inclui exercícios de respiração à noite e atenção à postura. Para ela, completar 101 anos não significa sentir que o corpo acompanha o número registrado no documento. “Me sinto como se tivesse 39 anos e prestes a fazer 40. É esse tipo de transição”, afirmou.

Alimentação mudou depois de problemas de saúde

JoCleta também modificou alguns hábitos alimentares ao longo dos anos. Depois de receber o diagnóstico de colesterol alto, deixou de consumir bacon e queijo e, com orientação nutricional, passou a priorizar alimentos como frango, peixe e carne, além de reduzir o consumo de farinha branca.

Ela, no entanto, não acredita em abrir mão completamente dos doces. Mantém bolo de chocolate e sorvete em casa e consome pequenas quantidades ocasionalmente. “O segredo é se mimar de vez em quando, mas não exagerar, o que exige muita disciplina”. Ela também procura evitar que pequenas preocupações tomem espaço demais na rotina. Na avaliação de JoCleta, manter o otimismo ajuda a preservar energia para aquilo que realmente importa.

Centenária participa de pesquisa científica

A história de JoCleta ganhou projeção depois que sua rotina foi divulgada pela imprensa americana. Ela chegou a aparecer na televisão e viajou com a filha para Nova York para participar do programa “Sherri”, onde conheceu integrantes do musical Chicago. Aos 101 anos, ela também participa de um projeto de pesquisa do Albert Einstein College of Medicine voltado ao estudo de centenários.

Durante a pesquisa, foram realizados testes de força, coleta de sangue e levantamento de informações sobre aspectos da rotina, como sono e atividades diárias. O estudo, porém, não significa que os hábitos de JoCleta sejam uma fórmula comprovada para chegar aos 100 anos. A história dela oferece, principalmente, um retrato de uma mulher que preservou a independência, manteve atividades sociais e continuou ocupada mesmo depois de completar um século.

O emprego na loja é apenas uma parte da rotina. JoCleta também pinta, canta, costura as próprias roupas e escreveu um livro de receitas. Além disso, continua envolvida com atividades ligadas às artes cênicas. Quando fala sobre a passagem do tempo, ela recorre a uma imagem simples para explicar como enxerga a chegada aos 101 anos: “Dá vontade de fincar os calcanhares na areia e dizer: ‘Não vá tão rápido’. Mas acontece rápido. Você continua virando as páginas do calendário”.

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