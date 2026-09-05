'AÇOUGUEIRO DA BÓSNIA'

Ex-general sérvio condenado por genocídio é homenageado com presença de membros do governo

Ratko Mladic morreu em 27 de agosto, aos 84 anos; cerimônia em Belgrado reuniu familiares, amigos e autoridades sérvias

Mariana Rios

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 19:16

Familiares, amigos e integrantes do governo da Sérvia participam de cerimônia em homenagem a Ratko Mladic Crédito: Reprodução/X

Familiares, amigos e integrantes do governo da Sérvia participaram neste sábado (5) de uma cerimônia em homenagem a Ratko Mladic, ex-comandante das forças sérvio-bósnias condenado por genocídio, crimes contra a humanidade e crimes de guerra. O ato ocorreu no Domo do Exército, em Belgrado, e marcou a primeira despedida oficial após a morte do militar.

A presença de integrantes do governo sérvio deu uma dimensão política ao evento. Segundo o jornal alemão Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), membros do governo participaram da cerimônia, ao lado de familiares e apoiadores de Mladic.

Genocídio em Srebrenica, Bósnia 1 de 5

Entre os presentes estava o ministro da Justiça da Sérvia, Nenad Vujic. Ele havia acompanhado o transporte do corpo de Mladic de Haia, na Holanda, para a Sérvia, em um voo que também levava o filho do ex-general, Darko Mladic, e a neta Anastasija.

Prisão perpétua

Mladic morreu em 27 de agosto, aos 84 anos, em uma unidade hospitalar de detenção em Haia, onde cumpria prisão perpétua. Ele foi condenado pelo Tribunal Penal Internacional por seu papel na Guerra da Bósnia, incluindo o genocídio de Srebrenica e outros crimes cometidos durante o conflito na antiga Iugoslávia. Ele comandou as forças sérvio-bósnias durante a Guerra da Bósnia (1992–1995).

A cerimônia deste sábado antecede o funeral, marcado para segunda-feira (7), em Belgrado. O corpo deverá ser levado à Igreja de São Lucas antes do cortejo até o cemitério de Topcider, onde será enterrado.

Reações

A morte de Mladic provocou reações distintas nos países que fizeram parte da antiga Iugoslávia. Enquanto grupos de sérvios organizaram homenagens ao ex-comandante, a figura de Mladic continua associada, na Bósnia e Herzegovina e em outros países da região, aos crimes cometidos durante a guerra.

A própria organização do funeral mobilizou apoiadores da República Srpska, entidade sérvia da Bósnia e Herzegovina. A organização de veteranos da região chegou a organizar transporte para interessados em participar da cerimônia.