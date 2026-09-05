Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ex-general sérvio condenado por genocídio é homenageado com presença de membros do governo

Ratko Mladic morreu em 27 de agosto, aos 84 anos; cerimônia em Belgrado reuniu familiares, amigos e autoridades sérvias

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 19:16

Familiares, amigos e integrantes do governo da Sérvia participam de cerimônia em homenagem a Ratko Mladić
Familiares, amigos e integrantes do governo da Sérvia participam de cerimônia em homenagem a Ratko Mladic Crédito: Reprodução/X

Familiares, amigos e integrantes do governo da Sérvia participaram neste sábado (5) de uma cerimônia em homenagem a Ratko Mladic, ex-comandante das forças sérvio-bósnias condenado por genocídio, crimes contra a humanidade e crimes de guerra. O ato ocorreu no Domo do Exército, em Belgrado, e marcou a primeira despedida oficial após a morte do militar.

A presença de integrantes do governo sérvio deu uma dimensão política ao evento. Segundo o jornal alemão Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), membros do governo participaram da cerimônia, ao lado de familiares e apoiadores de Mladic.

Genocídio em Srebrenica, Bósnia

Sapatos recuperados de uma vala comum onde os mortos em Srebrenica foram enterrados por UN Video/Jessica Jiji
Arame farpado ao redor de um acampamento para cerca de 25 mil pessoas deslocadas de Srebrenica. Cerca foi construída para impedir que as pessoas vagassem pelos campos ao redor, que podem ter sido minados. (1995) por Unicef/Roger LeMoyne
Lápides marcam os locais de descanso final dos homens e meninos que foram mortos no genocídio de Srebrenica por Nações Unidas/ Darko Zecevic
Kada Hotić perdeu o filho, o marido e dois irmãos, fotografados aqui, no genocídio de Srebrenica por UN News/Hisae Kawamori
Morreu aos 84 anos em Haia o ex-general conhecido como 'Açougueiro da Bósnia' por Leslie Hondebrink-Hermer/UN-IRMC
1 de 5
Sapatos recuperados de uma vala comum onde os mortos em Srebrenica foram enterrados por UN Video/Jessica Jiji

Entre os presentes estava o ministro da Justiça da Sérvia, Nenad Vujic. Ele havia acompanhado o transporte do corpo de Mladic de Haia, na Holanda, para a Sérvia, em um voo que também levava o filho do ex-general, Darko Mladic, e a neta Anastasija.

Prisão perpétua

Mladic morreu em 27 de agosto, aos 84 anos, em uma unidade hospitalar de detenção em Haia, onde cumpria prisão perpétua. Ele foi condenado pelo Tribunal Penal Internacional por seu papel na Guerra da Bósnia, incluindo o genocídio de Srebrenica e outros crimes cometidos durante o conflito na antiga Iugoslávia. Ele comandou as forças sérvio-bósnias durante a Guerra da Bósnia (1992–1995).

A cerimônia deste sábado antecede o funeral, marcado para segunda-feira (7), em Belgrado. O corpo deverá ser levado à Igreja de São Lucas antes do cortejo até o cemitério de Topcider, onde será enterrado.

Reações

A morte de Mladic provocou reações distintas nos países que fizeram parte da antiga Iugoslávia. Enquanto grupos de sérvios organizaram homenagens ao ex-comandante, a figura de Mladic continua associada, na Bósnia e Herzegovina e em outros países da região, aos crimes cometidos durante a guerra.

A própria organização do funeral mobilizou apoiadores da República Srpska, entidade sérvia da Bósnia e Herzegovina. A organização de veteranos da região chegou a organizar transporte para interessados em participar da cerimônia.

A morte de Mladic e as homenagens realizadas na Sérvia provocaram críticas internacionais, especialmente pela possibilidade de glorificação de um condenado por crimes de guerra. A União Europeia também manifestou preocupação com a realização de cerimônias em sua homenagem.

Tags:

Bósnia E Herzegovina Bósnia Açougueiro

Mais recentes

Imagem - Governo do Peru decreta estado de emergência em cinco presídios do país por 60 dias

Governo do Peru decreta estado de emergência em cinco presídios do país por 60 dias
Imagem - Paciente com doença renal terminal passa 271 dias com rim de porco e volta a acampar e carregar peso

Paciente com doença renal terminal passa 271 dias com rim de porco e volta a acampar e carregar peso
Imagem - Chinês é resgatado com vida após passar 10 dias preso em túnel soterrado no Nepal

Chinês é resgatado com vida após passar 10 dias preso em túnel soterrado no Nepal