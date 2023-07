Ex-médico condenado por abusos sexuais na ginástica dos EUA é esfaqueado

Condenado por diversos casos de abuso sexual na ginástica dos Estados Unidos, o ex-médico Larry Nassar foi esfaqueado por outro presidiário numa prisão federal, de segurança máxima, localizada na Flórida. O caso aconteceu no domingo, mas foi divulgado somente no fim desta segunda-feira pela imprensa americana.



De acordo com a agência de notícias The Associated Press, Nassar está internado em condição estável. O ex-médico teria sofrido ataques a faca no peito e nas costas. Os dois seguranças responsáveis pelo setor onde aconteceu o crime estariam fazendo hora extra por falta de funcionários no local.

As pessoas que forneceram as informações à AP não estavam autorizadas a discutir publicamente os detalhes do ataque ou da investigação em andamento. E conversaram com a agência sob condição de anonimato. A penitenciária confirmou apenas que houve um ataque a um dos internos, sem revelar nomes ou condição clínica.

Nassar está cumprindo décadas de prisão por condenações em tribunais estaduais e federais, entre os anos de 2017 e 2018. Ele admitiu ter abusado sexualmente de atletas, a maioria menores de idade, quando trabalhava na Universidade de Michigan e na seleção americana de ginástica, com sede em Indianápolis. O ex-médico também se declarou culpado em um caso separado por possuir imagens de abuso sexual infantil.