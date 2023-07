Ex-padre é condenado a 25 anos de prisão por molestar homens

Um ex-padre foi condenado a 25 anos de prisão por molestar 17 homens em Nova Orleans, nos Estados Unidos. Além de molestar, Stephen Sauer, de 61 anos, também drogava as vítimas após abordá-las em bares na área turística da cidade.



De acordo com o jornal O Globo, durante o julgamento, o ex-religioso admitiu que focava nos homens que pareciam perdidos ou embriagados, com isso, drogava-os enquanto oferecia ajuda.



Durante a conversa, ele colocava um conta-gotas para despejar uma substância indutora de sono, fazendo com que as vítimas desmaiassem para, posteriormente, cometesse o crime.