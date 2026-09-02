CRIME

Executiva de banco de 32 anos é morta a facadas em ataque aleatório no meio de rua movimentada de Nova York

Agressora, que também feriu um homem, foi baleada e morta pela polícia

Carol Neves

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 10:49

Erin Piacenti foi morta em ataque; suspeita também acabou morta Crédito: Reprodução

A executiva Erin Piacenti, de 32 anos, vice-presidente do Bank of America, morreu após ser esfaqueada em uma área movimentada de Manhattan, próxima à Times Square, em Nova York. Para as autoridades americanas, o ataque, ocorrido na segunda-feira (31), aparenta ter sido aleatório e sem motivação definida.

Piacenti atuava na área de seleção de negócios e conflitos de interesses do banco, conforme seu perfil profissional. O escritório da instituição fica a poucos passos do local do crime.

Em nota, o Bank of America lamentou a morte da funcionária. “Estamos chocados e profundamente tristes com a trágica perda de nossa colega. Ela era uma colega de equipe muito valorizada, de quem sentiremos muita falta. Nossos pensamentos estão com sua família e todos os seus entes queridos”, afirmou o banco.

Formada em Direito pela Fordham Law School em 2021, Erin estudou na instituição ao lado do marido, Frank Piacenti. A universidade também manifestou pesar pela morte da ex-aluna.

A polícia identificou a autora do ataque como Pamela Cisneros, de 49 anos. Antes de atingir a executiva, ela esfaqueou um homem de 68 anos, que sobreviveu e estava em condição estável.

Segundo a comissária da Polícia de Nova York, Jessica Tisch, Pamela retirou duas facas de uma sacola de compras, atacou o homem e depois avançou contra Erin. Vídeos registrados por pessoas que estavam na região mostram policiais cercando a mulher, ainda armada com duas facas grandes.

Os agentes tentaram convencê-la a largar as armas durante vários minutos. Após ela se recusar, um taser foi utilizado, mas, segundo a polícia, Pamela balançou as facas e caminhou em direção aos policiais. Dois agentes então atiraram contra ela, que morreu minutos após o ataque.

Tisch afirmou que a mulher havia dito que não largaria as facas e que “preferia matar” os policiais. A investigação está sob responsabilidade da Divisão de Investigação da Força da Polícia de Nova York.