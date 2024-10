CORRIDA

Exercício 2 vezes por semana já ajuda a evitar 264 doenças

Foram avaliadas 678 condições de saúde

Estadão

Publicado em 7 de outubro de 2024 às 08:22

Além da alimentação saudável, o tratamento para pressão alta também envolve a prática regular de exercícios físicos Crédito: Imagem: Ground Picture | Shutterstock

Acumular o tempo recomendado de exercício físico por semana em só dois dias reduziria o risco de desenvolver 264 doenças em comparação a manter-se sedentário, segundo estudo de pesquisadores do Massachusetts General Hospital, nos Estados Unidos, publicado na revista científica Circulation, da American Heart Association (AHA).

Foram avaliadas 678 condições de saúde. Não houve diferença significativa no nível de proteção quando o estudo comparou os "guerreiros do fim de semana", como é conhecido quem acumula atividades físicas no sábado e domingo, com os que distribuem o tempo de exercícios em mais dias.

Segundo a pesquisa, foi observado risco até 50% menor de condições cardiometabólicas incidentes, como hipertensão, diabete, obesidade e apneia do sono, tanto com o padrão de 'guerreiro do fim de semana' quanto com atividade regular. Antigamente, a recomendação era de se exercitar pelo menos cinco vezes por semana por 30 minutos. Isso mudou na última década, quando a Organização Mundial da Saúde (OMS) passou a recomendar ao menos 150 minutos de atividade física moderada e intensa semanalmente, sem indicar padrão a ser seguido.

"Como parece haver benefícios semelhantes para o guerreiro de fim de semana em comparação à atividade regular, pode ser o volume total de atividade, em vez do padrão, que mais importa", afirmou Shaan Khurshid, coautor sênior do estudo, em comunicado à imprensa.

Na pesquisa, foram usados dados de cerca de 90 mil pacientes do UK Biobank, grande estudo de longo prazo no Reino Unido sobre o impacto de fatores genéticos e ambientais no desenvolvimento de doenças.

Para Guilherme Artioli, do Grupo de Pesquisa em Fisiologia Aplicada e Nutrição da Faculdade de Medicina da USP e colunista do Estadão, a principal conclusão é que não faz muita diferença se exercitar em dois dias, no fim de semana, em dois dias consecutivos, ou espalhar o treino pela semana. "O que importa é você fazer exercício."