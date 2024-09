EMISSORA

Exército israelense fecha sucursal da TV Al-Jazeera na Cisjordânia

A medida é a mais recente ação contra o veículo, após o governo de Israel ter anunciado, na semana passada, que revogaria as credenciais de imprensa dos jornalistas da Al-Jazeera em seu território e, quatro meses depois, proibir a operação do canal dentro do país.