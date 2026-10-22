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Falha em tecnologia usada por 70% dos sites tira páginas do ar e afeta até polícia na Holanda

Vulnerabilidades em uma linguagem de programação amplamente usada na internet levaram órgãos públicos e empresas a suspender páginas preventivamente

Mariana Rios

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 16:51

Falha no PHP ameaça sites e leva governos a suspender serviços por segurança Crédito: Shutterstock

Falhas críticas de segurança na linguagem de programação PHP provocaram a suspensão preventiva de sites governamentais e empresariais em diferentes países e até reduziram serviços de atendimento da polícia na Holanda. As vulnerabilidades podem permitir que invasores executem códigos remotamente em servidores, comprometendo sistemas e expondo dados sensíveis.

Segundo o jornal O Globo, a ameaça levou órgãos públicos brasileiros a suspender preventivamente o acesso externo ao Sistema Eletrônico de Informações (SEI). Entre os órgãos afetados estão a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e os Tribunais Regionais Federais (TRFs) da 1ª, 4ª e 6ª regiões.

Em comunicado publicado na quarta-feira (21), a polícia holandesa informou que seu site oficial continuava acessível, assim como o portal de recrutamento da corporação e a plataforma que reúne dados e estatísticas policiais. Apesar disso, três canais de atendimento operavam com serviços reduzidos: a linha para denúncias que ajudam investigações criminais, o número 144, destinado a denúncias de maus-tratos a animais, e o telefone 0900-8844, usado para situações policiais sem urgência.

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A corporação afirmou estar acompanhando de perto as vulnerabilidades identificadas no PHP, mas não informou que seus sistemas haviam sido invadidos. A suspensão preventiva de páginas e a limitação de serviços fazem parte das medidas adotadas por organizações para reduzir os riscos enquanto corrigem os sistemas.

Falha pode permitir invasão sem senha

O alerta envolve duas vulnerabilidades críticas no PHP, linguagem utilizada para desenvolver sites e aplicações web. Segundo o Centro Nacional de Segurança Cibernética dos Países Baixos (NCSC), as falhas podem permitir a execução remota de códigos, o que abre caminho para que invasores assumam o controle de servidores, obtenham dados ou impeçam o funcionamento de páginas.

As vulnerabilidades afetam versões do PHP a partir da versão 5, segundo o NCSC. A instituição recomendou que as organizações instalem as atualizações de segurança assim que disponíveis e avaliem a necessidade de retirar sistemas da internet até que estejam protegidos.

A gravidade do problema levou diferentes órgãos públicos holandeses a suspender temporariamente suas páginas, incluindo serviços ligados ao DigiD, sistema de identificação digital, e ao MijnOverheid, portal de serviços governamentais. O site do próprio NCSC também foi retirado do ar preventivamente.

A atualização de segurança foi disponibilizada na tarde de quarta-feira (21), permitindo que administradores começassem a corrigir os sistemas e restabelecer os serviços. Mesmo assim, algumas páginas continuaram indisponíveis enquanto as equipes verificavam a aplicação das correções.

Risco se estende a sites de vários países

O problema não se restringe à Holanda. Sites governamentais de outros países europeus também ficaram temporariamente indisponíveis, segundo a emissora pública holandesa NOS. A falha chamou a atenção pelo alcance do PHP, usado em cerca de 70% dos sites do mundo, conforme a reportagem da emissora.

O FBI, a polícia federal dos Estados Unidos, também alertou para o risco de execução remota de códigos e recomendou que administradores retirem páginas do ar caso não consigam aplicar as correções imediatamente.