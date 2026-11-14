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Falha na troca de cabos de cobre por fibra óptica pode ter paralisado voos nos EUA

Governo americano descarta inicialmente a hipótese de ataque hacker e investiga se problema foi causado por erro humano ou equipamento defeituoso

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 14 de novembro de 2026 às 17:01

Aeroporto JFK, em Nova York (Estados Unidos)
Aeroporto JFK, em Nova York (Estados Unidos) Crédito: Wikicommons

O governo dos Estados Unidos afirmou neste sábado (14) não acreditar que um ataque hacker tenha provocado a paralisação nacional das decolagens registrada na sexta-feira (13). As decolagens em todo o país tiveram que ser suspensas por cerca de quatro horas.

No entanto, segundo o secretário de Transportes, Sean Duffy, a principal suspeita é de uma falha durante a substituição de cabos de cobre por fibra óptica em um sistema de controle de tráfego aéreo. Em uma entrevista coletiva, ele explicou que os sistemas voltaram a funcionar depois que o serviço de manutenção foi isolado. O governo ainda investiga se a falha foi causada por erro humano ou por um equipamento defeituoso.

O problema ocorreu durante um serviço de manutenção em uma instalação remota da Administração Federal de Aviação (FAA), em uma rede operada pela L3Harris. “O que estamos tentando determinar agora é se o problema foi causado por um erro humano da L3Harris ou se um equipamento com defeito foi instalado”, disse, referindo-se à empresa de tecnologia e defesa responsável pela rede de telecomunicações utilizada no controle de tráfego aéreo dos EUA.

Durante a manutenção, um roteador teria apresentado problemas e provocado instabilidade em outros equipamentos da rede. Segundo Duffy, o sistema chegou a registrar mais de mil tentativas de conexão a cada quatro ou cinco segundos.

A falha comprometeu a comunicação entre os controladores e as aeronaves, além do recebimento de informações dos radares.

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