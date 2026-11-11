Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Família Kennedy vai à Justiça para barrar ‘Arco do Triunfo’ de 76 metros de Trump

Parentes de John F. Kennedy dizem que o monumento bloquearia a vista da Chama Eterna que homenageia o ex-presidente

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 10:26

Chama eterna de Kennedy
Chama eterna de Kennedy Crédito: Reprodução

A vista da Chama Eterna de John F. Kennedy a partir da Ponte Memorial de Arlington virou um dos pontos da disputa judicial em torno do “Arco do Triunfo” de Donald Trump. Nove integrantes da família Kennedy apresentaram uma petição nesta terça-feira (10), em um tribunal federal de Washington, para tentar barrar a construção do monumento de cerca de 76 metros de altura.

Segundo a família, a localização e as dimensões do arco impediriam que a chama fosse vista da ponte, o que “destruiria um elemento essencial” da concepção do local. Os Kennedy afirmam que o impacto alcançaria também outros túmulos e memoriais do cemitério, entre eles os dedicados a militares americanos mortos em combate.

Os familiares se juntaram a uma ação movida no mês passado por Washington, D.C., e pelo estado da Virgínia. Veteranos, defensores da preservação histórica e o Condado de Arlington também recorreram à Justiça contra a obra. Os opositores argumentam que o arco afetaria a vista de marcos como o Memorial Lincoln e a Arlington House e comprometeria a solenidade dos funerais no cemitério.

Entre os signatários da petição estão filhos e netos dos senadores Robert F. Kennedy e Edward M. Kennedy, irmãos do ex-presidente. Os dois estão entre os seis integrantes da família sepultados em Arlington. Na petição, os Kennedy invocam decisões anteriores em que tribunais reconheceram o interesse de familiares na proteção dos locais de sepultamento de seus parentes.

A obra já estava suspensa por 14 dias por ordem da juíza federal Tanya Chutkan. A medida foi adotada na semana passada, após a aprovação final do projeto na quinta-feira (5), e impede que o governo avance com atividades de construção nas imediações do terreno previsto para o arco.

Em agosto, uma análise do Serviço Nacional de Parques dos Estados Unidos apontou que o monumento poderia afetar até 42 locais históricos. Trump já afirmou que pretende concluir a obra antes de deixar a Presidência, daqui a dois anos.

Mais recentes

Imagem - Dirigiu até os 97, morou em três continentes e se manteve independente depois dos 100 anos: veja as aventuras da mulher mais velha do mundo

Dirigiu até os 97, morou em três continentes e se manteve independente depois dos 100 anos: veja as aventuras da mulher mais velha do mundo
Imagem - Apagão mundial: teoria de Os Simpsons prevê blecaute nos próximos dias e viraliza nas redes

Apagão mundial: teoria de Os Simpsons prevê blecaute nos próximos dias e viraliza nas redes
Imagem - Aprendeu a dirigir aos 67 e viveu em três continentes: conheça a história da mulher de 117 anos considerada a mais velha do mundo

Aprendeu a dirigir aos 67 e viveu em três continentes: conheça a história da mulher de 117 anos considerada a mais velha do mundo