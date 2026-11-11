EUA

Família Kennedy vai à Justiça para barrar ‘Arco do Triunfo’ de 76 metros de Trump

Parentes de John F. Kennedy dizem que o monumento bloquearia a vista da Chama Eterna que homenageia o ex-presidente

Carol Neves

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 10:26

Chama eterna de Kennedy Crédito: Reprodução

A vista da Chama Eterna de John F. Kennedy a partir da Ponte Memorial de Arlington virou um dos pontos da disputa judicial em torno do “Arco do Triunfo” de Donald Trump. Nove integrantes da família Kennedy apresentaram uma petição nesta terça-feira (10), em um tribunal federal de Washington, para tentar barrar a construção do monumento de cerca de 76 metros de altura.

Segundo a família, a localização e as dimensões do arco impediriam que a chama fosse vista da ponte, o que “destruiria um elemento essencial” da concepção do local. Os Kennedy afirmam que o impacto alcançaria também outros túmulos e memoriais do cemitério, entre eles os dedicados a militares americanos mortos em combate.

Os familiares se juntaram a uma ação movida no mês passado por Washington, D.C., e pelo estado da Virgínia. Veteranos, defensores da preservação histórica e o Condado de Arlington também recorreram à Justiça contra a obra. Os opositores argumentam que o arco afetaria a vista de marcos como o Memorial Lincoln e a Arlington House e comprometeria a solenidade dos funerais no cemitério.

Entre os signatários da petição estão filhos e netos dos senadores Robert F. Kennedy e Edward M. Kennedy, irmãos do ex-presidente. Os dois estão entre os seis integrantes da família sepultados em Arlington. Na petição, os Kennedy invocam decisões anteriores em que tribunais reconheceram o interesse de familiares na proteção dos locais de sepultamento de seus parentes.

A obra já estava suspensa por 14 dias por ordem da juíza federal Tanya Chutkan. A medida foi adotada na semana passada, após a aprovação final do projeto na quinta-feira (5), e impede que o governo avance com atividades de construção nas imediações do terreno previsto para o arco.