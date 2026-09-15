Fazendeiro arava a terra quando encontrou por acaso o maior meteorito intacto do planeta - que continua no local mais de 100 anos depois

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Carol Neves
Publicado em 15 de setembro de 2026 às 08:17
Um trabalho rotineiro em uma fazenda da Namíbia levou a uma das descobertas mais importantes relacionadas a objetos vindos do espaço. Em 1920, Jacobus Hermanus Brits arava a terra na propriedade Hoba West, perto de Grootfontein, quando o equipamento puxado por bois atingiu uma enorme estrutura metálica enterrada no solo.
O fazendeiro começou a escavar a área e percebeu que o obstáculo era grande e pesado demais para ser removido. Mais tarde, o bloco foi identificado como o meteorito Hoba, considerado o maior exemplar intacto já encontrado no planeta.
Composto principalmente por ferro e níquel, o Hoba tem formato largo e achatado e pesa dezenas de toneladas. Apesar de seu tamanho, ele não abriu uma cratera evidente ao atingir a Terra - uma característica que ainda desperta o interesse de pesquisadores.
Meteorito foi descoberto por acaso
Uma das hipóteses é que o formato do meteorito tenha aumentado a resistência do ar durante sua passagem pela atmosfera. A intensa desaceleração teria reduzido consideravelmente sua velocidade antes do contato com o solo, evitando o impacto explosivo normalmente associado a objetos espaciais desse porte.
E o que aconteceu?
A ausência de uma cratera também ajuda os cientistas a reconstruir o que pode ter acontecido. Se o Hoba tivesse chegado ao solo em alta velocidade, seriam esperados uma grande depressão, fragmentos espalhados e sinais geológicos do choque. Essas marcas não são claramente observadas no local.
Estima-se que a queda tenha ocorrido há menos de 80 mil anos. Como não há testemunhos nem registros conhecidos do acontecimento, as conclusões sobre sua trajetória são baseadas na forma, na composição e na posição do meteorito, além das características do terreno ao redor.
Embora pequenas amostras tenham sido retiradas para estudos, a maior parte do Hoba permanece no mesmo ponto onde foi encontrada. A dificuldade de transportar uma peça tão pesada no interior da Namíbia, especialmente nas primeiras décadas do século XX, impediu sua transferência para um museu.
O que começou como uma limitação logística acabou contribuindo para sua preservação. Com o passar dos anos, a área foi preparada para receber visitantes e transformada em um monumento a céu aberto, com proteção e informações sobre o objeto.
Documentos analisados posteriormente levantaram dúvidas sobre alguns detalhes da descoberta, como as pessoas que teriam participado da escavação e o momento exato em que o material foi reconhecido como meteorítico. A versão mais difundida, porém, continua sendo a de que Jacobus Hermanus Brits encontrou o bloco depois que seu arado bateu no metal escondido sob a lavoura.
Hoje, mais de um século após ser revelado por acaso, o Hoba segue exposto na antiga fazenda. Em vez de ocupar a vitrine de um museu, o maior meteorito intacto conhecido permanece no próprio local onde encerrou sua viagem pelo espaço.