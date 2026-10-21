MEIO AMBIENTE

Fezes de pinguins na Antártida liberam até 7 milhões de toneladas de metano anualmente, diz estudo

Pesquisadores usaram drones para mapear resíduos de colônias

Carol Neves

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 14:01

Pinguim Crédito: Divulgação

As colônias de pinguins na Antártida podem concentrar uma fonte de gases de efeito estufa ainda pouco considerada nos levantamentos ambientais. Um estudo conduzido por cientistas espanhóis investigou como as fezes acumuladas por milhares de aves favorecem a produção de metano e estimou que as emissões podem chegar a milhões de toneladas por ano.

A pesquisa partiu de duas colônias de pinguins-de-barbicha (*Pygoscelis antarcticus*) na Ilha Deception, no arquipélago das Shetland do Sul, próximo à Península Antártica. Nesses locais, os resíduos das aves, conhecidos como guano, se depositam no solo e alimentam processos de decomposição nos quais microrganismos podem liberar o gás.

Para dimensionar as áreas cobertas por esse material, a equipe recorreu a drones com sensores ópticos. O mapeamento ajudou a estimar o acúmulo de resíduos e a calcular as emissões associadas à decomposição, em uma região onde o acesso e as condições ambientais dificultam o trabalho de campo.

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Os resultados apresentam uma estimativa de cerca de 490 mil toneladas anuais de metano associadas aos resíduos das colônias. Ao ampliar os cálculos para outras áreas da Antártida, os pesquisadores projetaram um volume de até 7 milhões de toneladas por ano. Esse último número é uma extrapolação, e não o resultado de medições em todas as colônias do continente.

O trabalho reúne pesquisadores do Instituto de Ciências Marinhas da Andaluzia, vinculado ao Conselho Superior de Investigações Científicas da Espanha, e da Universidade de Granada. As conclusões foram publicadas na revista científica *Climate and Atmospheric Science*.

Autor principal do estudo, Alejandro Román explicou que o acúmulo de fezes em locais ocupados por dezenas de milhares de pinguins pode criar focos intensos de emissão de metano.

Embora permaneça na atmosfera por menos tempo que o dióxido de carbono (CO₂), o metano tem maior capacidade de reter calor em períodos equivalentes de comparação. Entre suas fontes mais conhecidas estão a pecuária, a agricultura, a exploração de combustíveis fósseis e a gestão de resíduos.

A investigação chama a atenção para a necessidade de compreender também a contribuição de grandes concentrações de animais selvagens. Os autores defendem que essas emissões sejam consideradas nos inventários globais de gases de efeito estufa e apontam a importância de novas pesquisas.

Uma das questões é como as mudanças climáticas podem interferir nesse processo. Alterações de temperatura e de outras condições ambientais podem afetar tanto as populações de pinguins quanto os microrganismos que decompõem o guano.