Filho de bilionário teria se interessado por terapia que simulava empurrar familiar de penhasco

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Mariana Rios
Publicado em 19 de setembro de 2026 às 18:41
Um novo depoimento acrescentou um elemento inusitado à investigação sobre a morte de Isak Andic, fundador da rede de moda Mango. Uma montanhista e professora de inglês afirmou à polícia catalã que o filho do empresário, Jonathan Andic, teria demonstrado interesse em uma terapia que simulava o ato de empurrar um familiar odiado de um precipício.
A Mango é uma marca espanhola de moda, conhecida principalmente por roupas, calçados e acessórios. É uma das grandes redes internacionais de varejo de moda, com lojas em vários países.
Filho é preso por suspeita de envolvimento na morte de pai bilionário
Segundo o relato, a técnica havia sido desenvolvida pela terapeuta Julia Lüderwaldt, que atendia a família Andic. A proposta consistia em levar um paciente a uma área montanhosa e simular uma situação em que ele empurraria um familiar de quem não gostava. A ideia, segundo a testemunha, seria mostrar ao paciente que ele seria incapaz de ultrapassar esse limite.
A testemunha afirmou ainda que Jonathan teria se oferecido para acompanhar uma dessas sessões e que, em dezembro de 2024, percorreu com ela uma rota em Montserrat, na Catalunha. O mesmo percurso seria feito uma semana depois pelo empresário Isak Andic, que morreu após cair de uma encosta enquanto caminhava com o filho, em 14 de dezembro daquele ano.
Jonathan é investigado pela morte do pai e chegou a ser detido em maio deste ano. Ele foi libertado mediante o pagamento de uma fiança de € 1 milhão. Não há, até o momento, prova direta conhecida de que ele tenha provocado a queda.
A defesa de Jonathan nega que ele conhecesse ou tivesse interesse em terapias que simulassem quedas de familiares. Os advogados também afirmam que o direito à presunção de inocência do investigado vem sendo violado.
A informação sobre a suposta terapia foi divulgada pela Euronews, com base no depoimento da testemunha, e também repercutida por veículos espanhóis.
Isak morreu em 14 de dezembro de 2024, aos 71 anos, após cair de uma altura de cerca de 150 metros durante uma caminhada em Montserrat, na Catalunha. Ele estava acompanhado pelo filho, Jonathan Andic, que prestou depoimento à polícia. Inicialmente, a morte foi tratada como um acidente, mas a investigação passou a considerar a possibilidade de que Andic tenha sido empurrado, e o filho tornou-se investigado no caso.