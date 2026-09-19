INVESTIGADO PELA MORTE DO PAI

Filho de bilionário teria se interessado por terapia que simulava empurrar familiar de penhasco

Novo depoimento à polícia acrescenta detalhe à investigação sobre a morte do fundador da rede espanhola de moda Isak Andic, que caiu de um precipício em 2024

Mariana Rios

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 18:41

Isak Andic morreu durante trilha Crédito: Divulgação

Um novo depoimento acrescentou um elemento inusitado à investigação sobre a morte de Isak Andic, fundador da rede de moda Mango. Uma montanhista e professora de inglês afirmou à polícia catalã que o filho do empresário, Jonathan Andic, teria demonstrado interesse em uma terapia que simulava o ato de empurrar um familiar odiado de um precipício.

A Mango é uma marca espanhola de moda, conhecida principalmente por roupas, calçados e acessórios. É uma das grandes redes internacionais de varejo de moda, com lojas em vários países.

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Segundo o relato, a técnica havia sido desenvolvida pela terapeuta Julia Lüderwaldt, que atendia a família Andic. A proposta consistia em levar um paciente a uma área montanhosa e simular uma situação em que ele empurraria um familiar de quem não gostava. A ideia, segundo a testemunha, seria mostrar ao paciente que ele seria incapaz de ultrapassar esse limite.

A testemunha afirmou ainda que Jonathan teria se oferecido para acompanhar uma dessas sessões e que, em dezembro de 2024, percorreu com ela uma rota em Montserrat, na Catalunha. O mesmo percurso seria feito uma semana depois pelo empresário Isak Andic, que morreu após cair de uma encosta enquanto caminhava com o filho, em 14 de dezembro daquele ano.

Jonathan é investigado pela morte do pai e chegou a ser detido em maio deste ano. Ele foi libertado mediante o pagamento de uma fiança de € 1 milhão. Não há, até o momento, prova direta conhecida de que ele tenha provocado a queda.

A defesa de Jonathan nega que ele conhecesse ou tivesse interesse em terapias que simulassem quedas de familiares. Os advogados também afirmam que o direito à presunção de inocência do investigado vem sendo violado.

A informação sobre a suposta terapia foi divulgada pela Euronews, com base no depoimento da testemunha, e também repercutida por veículos espanhóis.