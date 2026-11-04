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Filho de cearense, democrata vira o primeiro brasileiro a ser eleito deputado em estado dos EUA

Felipe Sousa-Lazaballet, 40 anos, chegou aos Estados Unidos na adolescência e se naturalizou americano em 2021

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 07:39

Aos 40 anos, Felipe foi eleito deputado estadual na Flórida pelo Partido Democrata
Aos 40 anos, Felipe foi eleito deputado estadual na Flórida pelo Partido Democrata Crédito: Reprodução

Aos 40 anos, o brasileiro Felipe Sousa-Lazaballet conquistou uma vaga na Assembleia Legislativa da Flórida, nos Estados Unidos, pelo Partido Democrata. Nascido em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, ele derrotou a republicana Bonnie Jackson nas eleições de meio de mandato, realizadas na última terça-feira (3), e fará história como o primeiro brasileiro a integrar o Legislativo estadual.

A eleição também marca outro feito: Sousa-Lazaballet será o primeiro imigrante abertamente gay a conquistar uma cadeira na legislatura da Flórida. Além disso, é o primeiro ex-beneficiário do programa DACA a chegar ao Legislativo estadual americano. Na campanha, ele apresentou propostas voltadas a questões do cotidiano da população da Flórida.

Seis curiosidades sobre a trajetória de Felipe Sousa-Lazaballet

Aos 14 anos, deixou Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e se mudou para os Estados Unidos por Reprodução
Dos 14 aos 26 anos, viveu em situação migratória irregular no país por Reprodução
Aos 26 anos, conseguiu autorização para trabalhar legalmente por meio do programa DACA por Reprodução
Em 2020, casou-se com Luis Sousa-Lazaballet e já possuía o green card, obtido por petição familiar por Reprodução
Em 2021, conquistou a cidadania americana, após cerca de 15 anos vivendo nos Estados Unidos por Reprodução
Aos 40 anos, Felipe foi eleito deputado estadual na Flórida pelo Partido Democrata por Reprodução
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Aos 14 anos, deixou Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e se mudou para os Estados Unidos por Reprodução

Entre as prioridades estão medidas para enfrentar o aumento do custo de vida, ampliar o acesso a moradias a preços acessíveis, reforçar o financiamento das escolas públicas e melhorar a oferta de serviços de saúde. O brasileiro chegou aos EUA quando ainda tinha 14 anos e passou 15 anos em situação irregular até que, aos 26, conseguiu autorização para trabalhar legalmente no país.

A regularização definitiva veio alguns anos depois. Em 2020, quando se casou com Luis Sousa-Lazaballet, Felipe já tinha obtido o green card por meio de uma petição familiar. No ano seguinte, em 2021, conquistou a cidadania americana. Filho de uma empregada doméstica cearense que o criou sozinha, ele construiu sua trajetória política ligada à defesa dos direitos dos imigrantes e da comunidade LGBTQ+.

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Tags:

Felipe Sousa-lazaballet Seis Curiosidades Trajetória Primeiro Brasileiro Deputado na Flórida

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