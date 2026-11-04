Filho de cearense, democrata vira o primeiro brasileiro a ser eleito deputado em estado dos EUA

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Wendel de Novais
Publicado em 4 de novembro de 2026 às 07:39
Aos 40 anos, o brasileiro Felipe Sousa-Lazaballet conquistou uma vaga na Assembleia Legislativa da Flórida, nos Estados Unidos, pelo Partido Democrata. Nascido em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, ele derrotou a republicana Bonnie Jackson nas eleições de meio de mandato, realizadas na última terça-feira (3), e fará história como o primeiro brasileiro a integrar o Legislativo estadual.
A eleição também marca outro feito: Sousa-Lazaballet será o primeiro imigrante abertamente gay a conquistar uma cadeira na legislatura da Flórida. Além disso, é o primeiro ex-beneficiário do programa DACA a chegar ao Legislativo estadual americano. Na campanha, ele apresentou propostas voltadas a questões do cotidiano da população da Flórida.
Seis curiosidades sobre a trajetória de Felipe Sousa-Lazaballet
Entre as prioridades estão medidas para enfrentar o aumento do custo de vida, ampliar o acesso a moradias a preços acessíveis, reforçar o financiamento das escolas públicas e melhorar a oferta de serviços de saúde. O brasileiro chegou aos EUA quando ainda tinha 14 anos e passou 15 anos em situação irregular até que, aos 26, conseguiu autorização para trabalhar legalmente no país.
A regularização definitiva veio alguns anos depois. Em 2020, quando se casou com Luis Sousa-Lazaballet, Felipe já tinha obtido o green card por meio de uma petição familiar. No ano seguinte, em 2021, conquistou a cidadania americana. Filho de uma empregada doméstica cearense que o criou sozinha, ele construiu sua trajetória política ligada à defesa dos direitos dos imigrantes e da comunidade LGBTQ+.