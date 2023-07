Filho é preso após se passar por mãe morta e roubar R$ 350 mil do pai

Daniel Cuthbert, de 42 anos, foi condenadoa dois anos de prisão após se passar pela mãe morta para roubar £ 56 mil (cerca de R$ 350 mil) do próprio pai. Segundo as autoridades inglesas, o golpista roubou as economias guardadas em conta bancária durante 14 meses, entre 2017 e 2018.



Daniel conseguia as transferências ligando para a agência bancária fingindo ser o pai, que não teve o nome divulgado. Em pelo menos nove vezes, ele também telefonou forjando uma voz feminina, se passando pela própria mãe, que havia morrido alguns meses antes do início dos golpes.