Filhote de pit bull é salvo nos EUA após ter overdose de droga 50 vezes mais forte que heroína

Um filhote de pit bull precisou ser resgatado pela polícia da Califórnia, nos Estados Unidos, após o animal apresentar sinais de uma possível overdose de fentanil. As autoridades acreditam que a cadela tenha entrado no estoque de entorpecentes de seus tutores, um homem e uma mulher. O casal foi preso por maus tratos na última quarta-feira, 6.



O pit bull, de apenas oito semanas, recebeu dos policiais, segundo a imprensa norte-americana, uma dose de Narcan, um tratamento de emergência utilizado em casos de superdoses ou intoxicação, e ela imediatamente começou a se recuperar. Um oficial transportou rapidamente o cão para um veterinário de emergência para tratamento. O Departamento de Polícia da cidade de Irvine informou que a Unidade de Serviços de Animais tomará posse do animal.