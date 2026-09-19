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Fim do mundo ainda este ano? Entenda de onde surgiu e qual a explicação da previsão que diz que a humanidade vai acabar em 2026

Data em novembro aparece em estudo publicado na revista Science há 66 anos, mas modelo matemático não previa uma catástrofe ou a destruição da Terra

Perla Ribeiro

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 09:31

Fim do mundo ainda este ano? Entenda de onde surgiu e qual a explicação da previsão que diz que a humanidade vai acabar em 2026 Crédito: Imagem gerada por IA

Uma data específica de 2026 foi apontada há 66 anos como o momento em que o crescimento da população mundial poderia chegar a um limite extremo. 13 de novembro de 2026 aparece no título de um estudo publicado em 1960 na revista Science pelos pesquisadores Heinz von Foerster, Patricia M. Mora e Lawrence W. Amiot. As informações são do Jornal O Globo.

A previsão não estava relacionada a um asteroide, uma guerra ou qualquer outro evento capaz de provocar o desaparecimento da humanidade. O cenário descrito pelos pesquisadores era resultado de uma projeção matemática baseada no ritmo de crescimento da população mundial observado ao longo de aproximadamente dois milênios.



Terra está em constante mutação 1 de 6

O trabalho, intitulado “Doomsday: Friday, 13 November, A.D. 2026”, partia da ideia de que o intervalo necessário para a população mundial dobrar de tamanho vinha diminuindo ao longo dos séculos. Se essa tendência continuasse sem alterações, os períodos entre as duplicações ficariam cada vez menores até, teoricamente, chegarem a zero.

Foi dessa extrapolação que surgiu a data de novembro de 2026. Mais de seis décadas depois, porém, a realidade demográfica não seguiu o caminho previsto pelo modelo. Para construí-lo, os pesquisadores reuniram 24 estimativas da população mundial referentes a um período de aproximadamente 2 mil anos. A partir desses dados, avaliaram o comportamento do crescimento populacional e consideraram que ele apresentava uma trajetória exponencial que poderia continuar no futuro.

O estudo também diferenciava períodos anteriores à industrialização da era moderna. Antes da industrialização, fatores como guerras, fome e epidemias limitavam o crescimento populacional. Já no período moderno, os pesquisadores identificaram uma aceleração da expansão demográfica e utilizaram essa tendência como base para a projeção.

O problema estava justamente na premissa de continuidade. O modelo considerava que a tendência observada poderia continuar sem mudanças significativas, sem incorporar transformações sociais e demográficas capazes de alterar o comportamento da população. A projeção levava a um cenário matemático extremo no qual os intervalos entre os crescimentos populacionais se tornariam cada vez menores. Para ilustrar a dimensão do cenário imaginado, von Foerster escreveu que seus descendentes não morreriam de fome, mas “morrerão sufocados”.

A população mundial mudou de trajetória

Nas décadas seguintes à publicação do estudo, entretanto, a dinâmica demográfica passou por mudanças importantes. A fecundidade caiu em diversos países e o ritmo de crescimento da população mundial começou a desacelerar, afastando a realidade do cenário de expansão ilimitada projetado em 1960.

As projeções demográficas atuais das Nações Unidas apontam para um caminho bastante diferente. A população mundial ainda deve continuar crescendo durante algumas décadas, mas em ritmo cada vez mais lento, até atingir um pico de aproximadamente 10,3 bilhões de pessoas em meados da década de 2080.

Depois desse ponto, a expectativa apresentada no material é de uma redução gradual. Ao final do século, a população mundial estaria em torno de 10,2 bilhões de habitantes. Portanto, não há nas projeções atuais um cenário de crescimento infinito que corresponda à premissa utilizada no estudo de 1960. Isso significa que 13 de novembro de 2026 não representa uma data prevista atualmente para o fim da humanidade. A data ganhou relevância por causa de uma extrapolação matemática feita em um contexto demográfico muito diferente do atual.

E quanto tempo a Terra ainda pode sustentar a vida?

Embora a antiga previsão populacional não tenha se confirmado, outras pesquisas científicas tentam projetar mudanças que podem ocorrer em um futuro muito mais distante. Nesse caso, porém, a escala de tempo deixa de ser de décadas ou séculos e passa a ser de bilhões de anos.

Pesquisadores da Universidade de Toho, no Japão, e do Instituto de Tecnologia da Geórgia, com apoio da Nasa, estudaram a evolução da atmosfera terrestre e as condições necessárias para a manutenção da vida complexa. O trabalho utilizou cerca de 400 mil simulações para avaliar como o aumento gradual da luminosidade do Sol poderá alterar a composição da atmosfera.

De acordo com o estudo apresentado, a atmosfera da Terra poderá continuar oferecendo condições adequadas para a vida complexa por aproximadamente mais 1 bilhão de anos. Com o aumento progressivo do brilho solar, entretanto, as condições ambientais deverão mudar gradualmente.

Em uma escala de tempo extremamente longa, essas transformações poderão tornar o planeta inadequado para os organismos complexos que existem atualmente. Isso, porém, não corresponde a uma data específica para o “fim do mundo”, nem significa que a vida desaparecerá repentinamente.

A diferença entre a previsão de 1960 e as pesquisas atuais está principalmente nas premissas utilizadas para projetar o futuro. O estudo de Heinz von Foerster e seus colegas extrapolou uma tendência de crescimento populacional observada até aquele momento e calculou até onde ela poderia chegar caso permanecesse inalterada.

O comportamento demográfico mudou. A redução da fecundidade em diferentes partes do mundo alterou a trajetória da população e fez com que o cenário matemático utilizado para chegar a novembro de 2026 deixasse de representar a realidade. Por isso, a data de 13 de novembro de 2026 não deve ser interpretada como uma previsão científica atual de fim do mundo. Ela é o resultado de uma projeção feita há 66 anos a partir de determinadas premissas sobre o crescimento populacional.